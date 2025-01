Perché Sinner ha aumentato il vantaggio su Zverev senza giocare? Due Slam pieni di margine

Jannik Sinner ha aumentato il vantaggio sul suo più immediato inseguitore nel ranking ATP senza essere sceso in campo nella prima settimana del calendario internazionale. Il fuoriclasse altoatesino svetta in cima alla graduatoria con 11.830 punti all’attivo, ma se fino a pochi giorni fa vantava 3.915 lunghezze su Alexander Zverev, ora il margine sul tedesco si è dilatato a 4.195 punti.

Il teutonico, infatti, non è riuscito a difendere i 335 punti conquistati dodici mesi fa alla United Cup: nel torneo a squadre miste, infatti, ha racimolato soltanto 55 punti (20 per il successo sul brasiliano Thiago Monteiro e 35 per l’affermazione sul cinese Zhizhen Zhang nella fase a gironi), prima di non scendere in campo nel quarto di finale contro il Kazakhstan a causa di un problema fisico.

Alexander Zverev ha dunque perso 280 punti ed ecco spiegato il motivo per cui il vantaggio di Jannik Sinner si è ulteriormente ampliato. Il numero 1 del mondo si presenterà agli Australian Open, primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio, in una situazione da autentico privilegiato per quanto riguarda il ranking: nei fatti ha due Slam di margine sul numero 2 del circuito (il successo finale nei quattro tornei più importanti della stagione assicura 2.000 punti).

L’azzurro sarà chiamato a difendere il successo ottenuto lo scorso 28 gennaio in terra oceanica e sarà uno dei grandi favoriti della vigilia. Lo rivedremo in campo martedì 7 gennaio in un incontro di esibizione proprio a Melbourne contro il padrone di casa Alexei Popyring, seguito tre giorni dopo dal test contro il greco Stefanos Tsitsipas prima di iniziare l’avventura agli Australian Open.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz si è così avvicinato alla seconda piazza: il vincitore di Wimbledon e Roland Garros nel 2024 occupa la terza posizione con 7.010 punti, pronto per dire la sua agli Australian Open. Lo statunitense Taylor Fritz è quarto, virtualmente a 5.120 punti e con la possibilità di migliorarsi alla United Cup. Il russo Daniil Medvedev (5.030) e il norvegese Casper Ruud (4.210) sono rispettivamente quinto e sesto, il serbo Novak Djokovic è settimo e in caso di vittoria all’ATP 250 di Brisbane salirebbe a quota 4.100 punti.