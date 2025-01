Carlos Alcaraz regola in tre set Alexander Shevchenko e approda al secondo turno degli Australian Open

Carlos Alcaraz ha timbrato il cartellino e si è imposto nel primo turno degli Australian Open 2025. Il n.3 del mondo ha sconfitto il kazako Alexander Shevchenko (n.77 del ranking), complicandosi un po’ la vita nel secondo parziale, ma alla fine chiudendo con lo score di 6-1 7-5 6-1 in 1 ora e 56 minuti di partita. Si sono notate le differenze d’esecuzione di servizio in Carlitos e una maggior attenzione nei primi due colpi dello scambio. Vero è che quel passaggio a vuoto nel secondo parziale andrà evitato al cospetto di rivali più qualificati. Lo spagnolo giocherà nel secondo turno contro il giapponese Yoshihito Nishioka.

Nel primo set si assiste a un vero e proprio dominio di Carlitos. Lo spagnolo comanda da fondo e non concede respiro a Shevchenko, molto nervoso e falloso. Il kazako non trova il modo per far breccia nel gioco del suo avversario e, dopo l’1-1, subisce un parziale di 5-0. Il 6-1 in 29′ la dice lunga.

Nel secondo set si pensa che lo spartito sia il medesimo. Alcaraz fa valere la sua potenza e rapidità. Il break (3-1) è la logica conseguenza. Improvvisamente, la luce si spegna nell’iberico e Shevchenko inizia finalmente a entrare in partita. L’inerzia del confronto muta a sorpresa e il kazako strappa il servizio al n.3 ATP nel quinto e nel settimo gioco, avendo l’opportunità di andare a servire per la frazione. Con le spalle al muro, però, lo spagnolo si ridesta dal proprio torpore e, sfruttando anche le incertezze del rivale, rimonta e si aggiudica il parziale 7-5.

Nel terzo set si assiste a un nuovo soliloquio di Carlitos e il 6-1 è la logica conseguenza. Leggendo le statistiche, l’iberico ha concluso con 6 ace, il 59% di prime di servizio in campo, con cui ha ottenuto il 69% dei quindici e un ottimo 67% con la seconda.