Calcio femminile: Il Milan supera la Roma nel sabato di Serie A. Crisi senza fine per la Fiorentina

La Roma ancora discontinua. Dopo la promettente vittoria della settimana scorsa nel big match contro la Juventus le Campionesse d’Italia sono uscite sconfitte dalla sfida con il Milan, match che ha chiuso il sabato valido per la sedicesima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio femminile. Un’occasione mancata per le giallorosse, rimaste a quota 31 punti in classifica vanificando così la possibilità di tallonare l’Inter, secondo a quota 34.

La disputa parte tuttavia benissimo per le ragazze di Alessandro Spugna che, dominando in lungo e in largo, trovano il vantaggio al 33’ grazie ad un tiro di pregevole fattura da parte di Greggi. Il goal sveglia le rossonere, capaci di ripristinare gli equilibri tre minuti più tardi con un gran rasoterra da parte di Arrigoni. Il ritmo si fa frenetico, e le capitoline mettono di nuova la quinta ritornando avanti dopo appena 120 secondi con Corelli, chirurgica nel superare Giuliani.

I restanti 45’ si aprono esattamente nella stessa modalità con cui si era chiuso il primo tempo. Al 47’ infatti le lombarde pareggiano nuovamente con Kovisto su costruzione di Renzotti. Poi, al 55’, ci pensa una decisiva Cernoia a indirizzare la partita sfruttando una parabola sulla sinistra, inguaiando così la Roma grazie anche all’estremo difensore Giuliani, oggi particolarmente ispirata. Il Milan raggiunge così 22 punti in classifica, ritrovandosi a lottare per la pule scudetto.

Non si arresta poi la crisi della Fiorentina, caduta in casa della Lazio con il punteggio di 2-0. Una debacle maturata solo nella seconda frazione quella della viola: al 57 infatti su calcio di punizione Zanali appoggia corta per Le Biham che, al ridosso dell’area, prova la conclusione in porta trovando quasi inavvertitamente Vicentin, la quale batte a rete da due passi.

La situazione rischia di precipitare al 65’, quando le biancocelesti si procurano un calcio di rigore per un fallo di Fikerstrand, bravissima poi a sventare ogni pericolo parando il penalty. Le toscane cercano allora la reazione d’orgoglio, andando vicine al pareggio in due occasioni, fino al raddoppio delle aquilotte, arrivato al 78’ con un destro spedito all’angolino da una Piemonte in grande spolvero.

Successo in trasferta infine per uno splendente Sassuolo, mattatore tra le mura del Como con un roboante 3-0, anche in questo caso certificato nel secondo tempo, complice anche un’espulsione del portiere comasco Astrid Giraldi al 53’. Quattro minuti dopo infatti ecco il vantaggio di Sabatino da vera bomber su cross di Brustia. Ci penserà poi Gina Chmielinski a chiudere la pratica, mettendo a referto una splendida doppietta con il piede destro.Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: CLASSIFICA AGGIORNATA