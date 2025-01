Calcio femminile, big match tra Juventus e Inter nella 16ma di Serie A. La Roma sfida il Milan

Un weekend spartiacque? In un certo sì. Manca sempre meno all’inizio della sedicesima giornata valida per la Serie A 2024-2025 di calcio femminile. Un turno estremamente importante, in quanto sarà caratterizzato dalla grande sfida tra Juventus e Inter (calcio d’inizio venerdì 24 gennaio ore 18:30), rispettivamente la prima e la seconda della classe, al momento divise solo da quattro punti.

La Vecchia Signora, capolista a quota 38, ha perso terreno lo scorso fine settimana rimediando la prima sconfitta del Campionato, cadendo sul campo della Roma per 3-1. Un K.O che ha permesso alla compagine nerazzurra di avvicinarsi alla vetta, sfruttando il successo di misura contro il Como. Inutile dire che un esito positivo consentirebbe alle lombarde di insidiare il primo posto, dando una grande scossa ad un Campionato che sembrava aver preso una direzione ben definita.

La motivazione non mancherà da ambo le parti: da una parte l’Inter vorrà proseguire il suo momento d’oro affidandosi alla personalità delle sue interpreti, Elisa Polli e Annamaria Seturini in primis, dall’altra le ragazze seguite da Massimiliano Canzi proveranno a riscattare la prestazione opaca del Tre Fontane per ripristinare le gerarchie.

Spettatrice interessata sarà la Roma, terza in classifica a tre lunghezze dalla seconda, pronta a misurarsi con il Milan (calcio d’inizio sabato 25 gennaio ore 15:00), team capace di sferrare prestazioni sorprendenti a improvvisi vuoti si spartito. Fari puntati inoltre sulla Fiorentina, all’esame Lazio (calcio d’inizio sabato 25 gennaio ore 12:30) per scacciare via una crisi in atto ormai da troppo tempo.

Gustoso inoltre il vìs-a-vìs tra le gagliarde Como e Sassuolo (calcio d’inizio sabato 25 gennaio ore 15:00) e il fondamentale scontro salvezza tra Napoli e Sampdoria (domenica 26 gennaio ore 12:30), con le due squadre separate soltanto da un punto al penultimo e all’ultimo posto. Di seguito il programma.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: PROGRAMMA SEDICESIMA GIORNATA