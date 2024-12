Calcio a 5, Italia si impone di misura nella seconda amichevole con la Lituania

La seconda e ultima amichevole della Nazionale italiana di calcio a 5 contro la Lituania si è conclusa da pochi minuti in quel di Benevento. Dopo il successo per 4-0 raccolto nella giornata di ieri, ecco come sono andate le cose oggi, in questo mercoledì 18 dicembre.

La partita, nella rivincita della sfida di 24 ore fa, è molto più chiusa ed equilibrata. L’Italia conduce sempre le danze, con i lituani che si chiudono riuscendo ad arginare le avanzate azzurre. Il tempo scorre fino al 15′, quando De Oliveira trova il modo di griffare l’1-0: risultato con cui la sfida va al riposo.

Nella ripresa la musica non cambia. La Lituania non si sbilancia: dopo pochi minuti De Oliveira colpisce ancora siglando il raddoppio e la doppietta personale. Sul 2-0 l’Italia prova a gestire, ma a pochi minuti dal termine del match i baltici trovano il modo di riaprire la sfida con la rete di Spietinis. Si va sul 2-1, la Lituania prova in tutti i modi a pareggiare, senza però riuscire a riequilibrare la sfida.

L’Italia vince anche la seconda amichevole di questo mini-ciclo, l’ultima partita del suo 2024.

ITALIA-LITUANIA 2-1 (1-0 pt)

Italia: Bellobuono, Musumeci, Fortini, Schiochet, De Oliveira, Pietrangelo, Isgrò, Rossetti, Venancio, Barra, Liberti, Micheletto, Podda, Tondi, Barichello. Ct. Samperi

Lituania: Macenis, Derendiajev, Voskunovič, Zagurskas, Juchno, Bliukis, Bučma, Spietinis, Sendžikas, Gecevičius, Vasylius, Osauskas, Sipavičius, Jaskutis. Ct De Lima

Reti: 15’pt e 7’st De Oliveira (I), 17’ Spietinis (L)

Arbitri: Nicola Maria Manzione, Emilio Romano, Marco Moro; Crono: Antonio Dimundo

Note: 18’pt ammonito Spietinis (L), 12’st ammonito Barichello (I), 13’ ammonito Fortini (I), 17’ ammonito Osauskas (L)