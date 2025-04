Italia-Finlandia oggi in tv, Qualificazioni Europei calcio a 5 2025: orario, programma, streaming

Italia-Finlandia: dopo la delusione del match perso contro la Bielorussia, che ha consegnato ai rivali di Musumeci e compagni il pass diretto per gli Europei 2026, la rappresentativa azzurra torna in campo in un match da vincere più per morale che per bisogno.

Si giocherà a Fasano, alle ore 20.00, in un palazzetto dello sport tutto esaurito dove all’Italia è richiesto solo di non perdere fragorosamente per evitare di non partecipare neppure agli spareggi.

In realtà sarà l’occasione per cercare di mettere un punto, ripartire e pensare poi ai Playoff del prossimo autunno: appuntamento assolutamente da non sbagliare per partecipare al prossimo torneo continentale.

La partita tra Italia e Finlandia si terrà oggi (mercoledì 16 aprile) a partire dalle 20.00 a Fasano. Ci sarà la trasmissione streaming sul canale Vivo Azzurro Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ITALIA-FINLANDIA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO A 5 2026

Mercoledì 16 aprile

Ore 20.00 Italia vs Finlandia – Diretta streaming su Vivo Azzurro Tv.

PROGRAMMA ITALIA-FINLANDIA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO A 5 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Vivo Azzurro Tv

Diretta testuale: OA Sport