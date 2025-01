Calcio a 5, Feldi Eboli ed Ecocity Genzano svettano nell’ultima del girone d’andata in Serie A

Andato in archivio il 15° turno della regular season della Serie A di calcio a 5, l’ultimo del girone d’andata in Serie A. Abbiamo la prima risposta, cioè Feldi Eboli campione d’inverno, ma si tratta di un primato da condividere con l’Ecocity.

Genzano, infatti, si è imposta a San Rufo 3-1 contro lo Sporting Sala Consilina e ha raggiunto al comando Eboli, che non è andata oltre l’1-1 contro la L84. Tuttavia, il vantaggio dello scontro diretto fa in modo che la formazione in questione sia formalmente davanti, ma si tratta di un titolo “platonico”.

Pari 1-1 anche nell’attesa sfida tra Meta Catania e Napoli: la squadra di Fulvio Colini ha sperato nel colpaccio, grazie alla marcatura di Borruto, ma Turmena ha ristabilito la parità. Resta il fatto che gli azzurri abbiano ottenuto il tredicesimo risultato utile e non è proprio cosa da poco.

Nelle altre sfide di questo turno, Roma 1927 ha avuto la meglio nello scontro a Treviso contro la Came: un 3-2 che ha permesso alla formazione capitolina di rafforzare la sesta posizione in graduatoria. Fortitudo Pomezia a segno 3-1 a Benevento, settimo posto e partecipazione ufficiale alla Final Eight di Coppa Italia. Vi saranno in quest’ultima competizione anche i ragazzi di Sandro Abate. Gli irpini hanno espugnato il campo da gioco dell’Italservice Pesaro 3-1.

Pareggio show (4-4) tra Pirossigeno Cosenza e Vinumitaly Petrarca a Policoro. Nella lotta per la salvezza, vittoria molto importante dell’Active Network 4-3 a Manfredonia. Pertanto, sono queste le squadre che si sono qualificate per la citata Final Eight di Coppa Italia, prevista dal 19 al 23 marzo a Jesi: Feldi Eboli, Ecocity Genzano, Meta Catania e Napoli Futsal le teste di serie; L84, Roma 1927, Fortitudo Pomezia e Sandro Abate a completare le otto.