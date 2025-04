Calcio a 5: Meta Catania, Feldi Eboli e Napoli proseguono la lotta in vetta

Un turno che regala emozioni e gol e ridisegna la classifica, ma non di molto, almeno nella zona alta. La 25esima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio.

In vetta prosegue la corsa a tre fra Meta Catania, Feldi Eboli e Napoli: siciliani vittoriosi 5-3 col Petrarca, formazioni campane affermatesi rispettivamente contro la Fortitudo Pomezia (4-3), i salernitani, e la Roma (2-1), i partenopei.

Roma che quindi perde contatto dal trio di testa, ma resta al quarto posto. Bene la L84 Torino, che si impone a domicilio 3-4 contro l’Active Network, mentre a rallentare è il Genzano, fermato sul 3-3 dal Cosenza.

Altro giro e altro pareggio, per 2-2, fra Came Treviso e Sandro Abate. Infine i successi del Manfredonia, per 4-3 sul Benevento, e per 3-7 dello Sporting Sala Consilina sul campo dell’Italservice Pesaro.

Classifica Serie A Calcio a 5

Meta Catania 55

Feldi Eboli 54

Napoli 53

Roma 48

L84 Torino 45

Genzano 42

Fortitudo Pomezia 39

Sandro Abate 36

Petrarca 28

Sporting Sala Consilina 28

Active Network 27

Came Trevis0 27

Italservice Pesaro 22

Cosenza 21

Manfredonia 21

Benevento 12