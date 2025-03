Calcio a 5: Meta Catania in testa, il Napoli perde col Petrarca cedendo il primato

Dopo l’assegnazione della Coppa Italia della scorsa settimana, andata alla Feldi Eboli, la Serie A 2024-2025 di calcio a 5 è tornata in scena con una scoppiettante 23esima giornata della stagione regolare.

In testa ci va la Meta Catania, capace di 5-3 la Fortitudo Pomezia, e di approfittare del ko interno del Napoli, che ha ceduto 4-5 a un Petrarca sorprendente; mentre la Feldi Eboli è riuscita a spuntarla 4-3 con lo Sporting Sala Consilina.

Successo pesante della Roma 1927, abile nell’imporsi 4-3 L84 Torino, così come quello del Genzano che si è imposto 3-4 in casa della Came Treviso.

A chiudere la serie di risultati – infine – il blitz per 4-6 del Benevento nella tana del Cosenza, il 3-4 della Sandro Abate a domicilio con l’Active Network e il 4-3 del Manfredonia sull’Italservice Pesaro.

LA CLASSIFICA

Meta Catania 49

Feldi Eboli 48

Napoli 47

Roma 1927 45

Genzano 41

L84 Torino 39

Fortitudo Pomezia 36

Sandro Abate 35

Petrarca 28

Active Network 27

Came Treviso 26

Sporting Sala Consilina 22

Cosenza 20

Italservice Pesaro 19

Manfredonia 18

Benevento 12

Prossimo turno, il 24esimo, match attesissimi: Genzano-Meta Catania (1° aprile h 17.00), Benevento-Feldi Eboli (1° aprile h 20.30), Sandro Abate-Napoli (1° aprile h 20.30).