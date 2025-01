Brignone sempre più discesista. Goggia completa la magica doppietta, ottimo lavoro di squadra in super

Un altro fine settimana eccellente per lo sci alpino femminile azzurro ed il merito come ormai quasi sempre accade è delle fenomenali Federica Brignone e Sofia Goggia. Prima una clamorosa doppietta nella discesa di Garmisch, poi il giorno dopo un nuovo podio per la valdostana in superG, con una prova di squadra da parte dell’Italia davvero eccellente, con ben quattro rappresentanti tra le prime sei e cinque tra le undici.

Federica Brignone ci ha preso gusto in discesa libera, firmando la sua seconda vittoria stagionale dopo quella di St.Anton. Una stagione da incorniciare quella della valdostana nella velocità, visto che Federica attualmente indossa il pettorale rosso di leader della classifica di discesa quando si arriva alla pausa per i Mondiali di Saalbach. Un traguardo difficilmente pronosticabile ad inizio stagione, ma Brignone si è trasformata in una fantastica discesista, con una prestazione eccezionale sulla Kandahar nella parte più ripida e tecnica.

Una vittoria arrivata poi per un solo centesimo, quello che ha separato Brignone da Sofia Goggia. Una doppietta azzurra meravigliosa, con la bergamasca bravissima a sfiorare la vittoria nonostante un problema alla spalla. Una gara pressoché uguale quella delle due campionesse azzurre, che si sono poi ritrovate una davanti all’altra anche in superG, ma con solo Brignone questa volta sul podio.

La gara domenicale, infatti, ha visto il ritorno alla vittoria di Lara Gut-Behrami, che si è sbloccata in questa stagione, rispondendo immediatamente alla vittoria di Brignone del giorno prima. L’azzurra si presenta alla pausa per i Mondiali con un vantaggio di 70 punti per un duello che proseguirà sicuramente e che arriverà quasi sicuramente fino alle finali di fine stagione.

Goggia ha terminato la due giorni di Garmisch con un secondo ed un quarto posto. Sicuramente c’è un po’ di amarezza per la mancata vittoria, ma la bergamasca si è detta ai microfoni della FISI di essere molto soddisfatta della stagione che sta disputando e che soprattutto ha trovato una certa solidità gara dopo gara.

Tra una settimana cominceranno i Mondiali di Saalbach con l’Italia che sogna in grande. Prestazione di squadra fenomenale nel superG con un terzo, quarto, quinto (Laura Pirovano) e sesto posto (Marta Bassino). Da capire quali saranno le scelte per la rassegna iridata, ma sicuramente le azzurre vorranno essere protagoniste ad ogni gara per andarsi a vincere una medaglia.