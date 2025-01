Boris Becker: “I casi positivi di Sinner e Swiatek offuscano il tennis, bisogna fare qualcosa”

Una questione di immagine. Boris Becker si è pronunciato sui canali di Eurosport, relativamente a quella che è la percezione dei casi positivi in test antidoping del n.1 del mondo, Jannik Sinner, e della n.2 del ranking, Iga Swiatek, nel tennis.

“È una situazione negativa per il tennis. Bisogna trovare una soluzione sensata affinché ciò non accada di nuovo. Se due dei migliori professionisti del nostro sport sono coinvolti, allora è dannoso. Questo innegabilmente offusca la nostra immagine, serve fare qualcosa“, ha dichiarato l’ex giocatore tedesco.

Una critica, in questo caso, al sistema e a quello che prevede in queste situazioni particolari. Nelle due vicende, si sono seguite le regole alla lettera e non c’è stata alcuna corsia preferenziale nei confronti dei tennisti in questione. Non parliamo, per l’appunto, di casi di doping.

Tuttavia, una riflessione più ampia la si potrebbe fare sui regolamenti, che del resto la stessa WADA ha già preso in considerazione rispetto alle modifiche sulla definizione di “contaminazione”, proprio perché l’Agenzia stessa ha realizzato che vi sia una criticità da questo punto di vista. Contrariamente a quanto è accaduto con Swiatek (1 mese di sospensione), Jannik è in attesa del giudizio del TAS e c’è il rischio di una condanna da uno a due anni in caso di ricorso vinto dalla WADA. In quest’eventualità, le conseguenze anche sul sistema-tennis sarebbero rilevanti.