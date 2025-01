Bolelli/Vavassori-Martinez/Munar, Australian Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono prossimi a cercare l’ingresso ai quarti di finale degli Australian Open 2025. La coppia italiana se la vedrà nella notte contro gli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar, arrivati un po’ a sorpresa a questo punto del torneo.

Per la coppia azzurra finora pochi problemi: primo successo con i tedeschi Frantzen/Jebens, secondo nel mezzo derby con Darderi/Hidalgo. Per gli iberici, invece, colpo a sorpresa sulla nuova coppia colombiano-indiana Barrientos/Bopanna e poi anche su due giocatori che in doppio sono normalmente più rodati, Pavlasek/Rojer. Una sfida, dunque, da prendere con un peso giusto e importante, perché oltre a rappresentare una chance di ritorno ai quarti vale anche per rimarcare il concetto di forza del duo tricolore.

Il match tra Jasmine Paolini ed Elina Svitolina si giocherà come primo della sessione serale sulla Margaret Court Arena, alle ore 9:00 italiane. Attualmente è prevista la diretta tv su Eurosport 2, al netto di possibili variazioni di palinsesto; diretta streaming su Discovery+ e, nel caso citato, su SkyGo e DAZN.

Guarda gli Australian Open su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-MARTINEZ/MUNAR, AUSTRALIAN OPEN 2025

Sabato 18 gennaio

Margaret Court Arena

Sessione diurna

Ore 1:30 Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [3]-Martinez (ESP)/Munar (ESP) – 3° turno doppio maschile

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-MARTINEZ/MUNAR, AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (previo cambiamento di programmazione)

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN