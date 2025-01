Bolelli/Vavassori-Goransson/Verbeek, Australian Open: orario, programma, tv, streaming

Appuntamento per domani, giovedì 23 gennaio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno protagonisti nella nottata italiane (ore 01:30) della semifinale del tabellone di doppio degli Australian Open 2025. L’emiliano e il piemontese giocheranno contro lo svedese Goransson e l’olandese Verbeek, che a sorpresa hanno eliminato nei quarti i favoriti per il successo finale, Arevalo/Pavic.

Un confronto inatteso, che però gli azzurri dovranno affrontare con la massima attenzione, tenuto conto che gli avversari sono stati in grado di battere la coppia n.1 del seeding. Fin a questo momento, i nostri portacolori sono stati protagonisti di un percorso netto: nessun set perso per strada e sempre affermazione 2-0, senza concedere troppo ai rivali.

Sarà necessario dare un seguito a quest’avventura, chiaramente, per centrare l’obiettivo dell’affermazione assoluta. I due tennisti italiani, nel 2024, si spinsero fino alla finale di questo Slam, venendo poi battuti dalla coppia Bopanna/Ebden. L’esperienza maturata e i recenti successi, come quello nel torneo di Adelaide, fanno pendere la bilancia dalla parte dei azzurri.

Guarda gli Australian Open su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La partita di Bolelli/Vavassori, opposti a Goransson/Verbeek, andrà in scena domani sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne e aprirà il programma di incontri dalle 01.30 italiane. La trasmissione televisiva sarà curata da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

BOLELLI/VAVASSORI-GORANSSON/VERBEEK AUSTRALIAN OPEN 2025

Giovedì 23 gennaio

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

A. Goransson SWE / S. Verbeek NED vs (3) S. Bolelli ITA / (3) A. Vavassori ITA

M. Philippoussis AUS / P. Rafter AUS vs M. Baghdatis CYP / T. Haas GER (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

(4) K. Krawietz GER / (4) T. Puetz GER vs (6) H. Heliovaara FIN / (6) H. Patten GBR (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

PROGRAMMA VAVASSORI/BOLELLI-GORANSSON/VERBEEK AUSTRALIAN OPEN: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport