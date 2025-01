Bolelli/Vavassori non si fermano e accedono alle semifinali degli Australian Open!

Simone Bolelli e Andrea Vavassori proseguono nella loro avventura a Melbourne. Il doppio italiano si impone nelle semifinali degli Australian Open 2025 delle coppie contro il portoghesi Nuno Borges/Francisco Cabral col punteggio di 6-4 7-6 (4) in 1 ora e 39 minuti di partita. Una prestazione solida del duo tricolore, che finora nel torneo australiano non ha mai smarrito un set. L’emiliano e il piemontese attendono l’esito del confronto tra Arevalo/Pavic (n.1 del seeding) e Goransson/Verbeek per sapere quali saranno gli avversari da affrontare nel penultimo atto.

Nel primo set il doppio nostrano parte bene, mostrando estrema lucidità. Alla prima occasione per andare avanti di un break, i due azzurri fanno centro nel terzo game. Avanti nel punteggio, rischiano di cedere il servizio (ottavo game), ma grande concretezza nel momento importante. Lo stesso discorso si replica nel decimo gioco quando i lusitani cercano di mettere pressione, costruendosi due palle del contro-break, ma ancora una volta i due tennisti italiani rispondono presente e chiudono la frazione in proprio favore sul 6-4.

Nel secondo set sono i servizi a dominare la scena. Di palle break neanche l’ombra e molto efficaci le due coppie nel turno in battuta. Giornata assolata a Melbourne e rimbalzo sulla superficie che risente di questo fattore in termini di velocità. È il tie-break, dunque, a decidere. Dopo uno scambio di cortesie (un mini-break a testa), Bolelli e Vavassori piazzano il colpo in maniera chirurgica al momento giusto e archiviano la pratica sul 7-4.

Leggendo le statistiche, ottima la percentuale di prime di servizio in campo degli azzurri (70%), con l’81% dei punti vinti, mentre con la seconda in battuta si sono attestati su un ottimo 67% di quindici conquistati. 33 vincenti e 12 errori non forzati sono numeri importanti, nel computo complessivo.