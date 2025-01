Bolelli e Vavassori verso gli Australian Open: “L’obiettivo è diventare numeri 1 al mondo di doppio”

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno cominciato positivamente la nuova stagione e si presentano con ambizioni importanti al via degli Australian Open 2025, primo Major dell’anno. La coppia azzurra, reduce dal trionfo nell’ATP 250 di Adelaide, proverà a migliorare il risultato di un anno fa a Melbourne (sconfitta in finale contro Bopanna/Ebden) per risalire ulteriormente il ranking mondiale di doppio.

“Siamo molto contenti. La nostra idea era quella di prepararci al meglio per Melbourne e abbiamo usato il torneo di Adelaide per allenarci e mettere a punto della situazioni chiave del nostro gioco. Le ultime due partite sono state delle montagne russe: eravamo sempre sotto, abbiamo annullato match point. Partite diciamo più perse che vinte, ma siamo riusciti in qualche maniera a portarle a casa“, le sensazioni di Bolelli alla vigilia dell’Happy Slam.

Vavassori ha le idee chiare: “Il desiderio più grande sarebbe quello di diventare numeri 1 al mondo. Penso che comunque lo abbiamo già dimostrato di poterlo valere. L’anno scorso siamo arrivati qui a Melbourne da 45-50 del ranking ed eravamo degli underdog. Noi avevamo grandi ambizioni, ma nessuno si aspettava che potessimo fare una stagione del genere“.

“Quest’anno entriamo in campo con una consapevolezza diversa e l’importante è sapere che abbiamo un grande livello. Poi si vinceranno e si perderanno partite, è normale, ma sappiamo di poter puntare in alto in ogni torneo che affrontiamo“, ha concluso il tennista piemontese ai microfoni di Sky Sport in attesa di affrontare l’Australian Open da n.3 del seeding.