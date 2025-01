Bolelli e Vavassori super ad Adelaide: cancellano 4 match-point a Krawietz/Puetz e conquistano il titolo

Inizia bene il 2025 per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto nella finale del torneo di doppio ad Adelaide (Australia) i n.2 del seeding, Kevin Krawietz/Tim Puetz, con il punteggio di 4-6 7-6 (4) 11-9 in 2 ore e 3 minuti di partita. Un match tiratissimo in cui il duo tricolore ha cancellato ben quattro match-point agli avversari. Si tratta del quarto titolo della coppia nostrana, buon viatico in vista degli imminenti Australian Open.

Nel primo set l’avvio non è dei migliori per Vavassori e Bolelli, costretti a inseguire per una gestione del secondo game imperfetta. Il piemontese e l’emiliano però trovano il modo per mettere in difficoltà in risposta i due tedeschi e il contro-break si materializza nel settimo gioco. La battuta però non funziona come dovrebbe e i teutonici sanno approfittarne a dovere, capitalizzando la palla break e aggiudicandosi il parziale 6-4.

Nel secondo set succede un po’ di tutto. I due azzurri rimangono aggrappati con le unghie e con i denti alla partita, recuperando per ben due volte un break di svantaggio, ossia nel terzo e nel quinto game. La determinazione dei tennisti nostrani si vede anche nel modo, sotto 0-40 nel proprio turno al servizio, cancellino quattro palle match consecutive. Si va al tie-break e Bolelli/Vavassori si dimostrano lucidissimi nel trovare le soluzioni al momento giusto e a conquistare la frazione 7-4.

Nel match tie-break l’equilibrio regna sovrano e alla fine il doppio italiano trova lo spunto per andarsi a prendere il successo, piegando nel rush finale i rognosi Krawietz/Puetz 11-9 e capitalizzando la terza palla match. Leggendo le statistiche, i due azzurri hanno messo un maggior numero di prime in campo (74% vs 66%) e ottenuto più punti con le prime di servizio (69% vs 63%) e quest’ultimo dato alla fine ha fatto la differenza.