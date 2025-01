A che ora Bolelli/Vavassori-Darderi/Hidalgo, Australian Open 2025: dove vederle in tv e streaming

Domani, venerdì 17 gennaio, il doppio formato da Simone Bolelli e da Andrea Vavassori andrà nuovamente in scena. I due azzurri affronteranno una specie di derby nel secondo turno degli Australian Open 2025, visto che gli avversari saranno l’italo-argentino Luciano Darderi e l’ecuadoriano Daniel Hidalgo.

La coppia tricolore, andò in finale l’anno passato in questo torneo, è fermamente convinta di voler replicare e se possibile puntare a centrare il bersaglio grosso. L’esordio è stato convincente e contro gli avversari citati si vorrà replicare. Gli azzurri hanno messo in mostra degli ottimi miglioramenti in risposta e il match in questione sarà un bel test in vista di quel che sarà.

Bolelli e Vavassori sono consapevoli delle loro qualità e, vista la loro testa di serie (n.3), vogliono onorarla per far vedere quanto sia consistente il peso della propria candidatura al successo finale. In questo incontro, bisogna prestare attenzione alle risposte esplosive di Darderi.

La partita, prevista venerdì 17 gennaio, sarà sul campo n.3 e valida per il secondo turno del doppio degli Australian Open 2025. Il programma sarà aperto dal match degli azzurri. La copertura televisiva sarà offerta dai canali di Eurosport (Eurosport1 o 2 HD); in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

BOLELLI/VAVASSORI- DARDERI/HIDALGO AUSTRALIAN OPEN 2025

Venerdì 17 gennaio

CAMPO 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) S. Bolelli/ A. Vavassori ITA vs L. Darderi ITA / D. Hidalgo ECU

V. Cornea ROM / M. Navone ARG vs (4) K. Krawietz / T. Puetz GER

(4) S. Errani / J. Paolini ITA vs (WC) P. Hon / D. Saville AUS

T. Preston / E. Winter (WC) vs (7) D. Schuurs NED / T. Puetz GER

I. Khromacheva RUS / J. Withrow USA vs (WC) D. Saville / L. Saville AUS

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-DARDERI/HIDALGO AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Diretta testuale: OA Sport