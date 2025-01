Boccata d’ossigeno per Alex Vinatzer nella World Cup Starting List: la top15 si riavvicina

Dopo il secondo posto di Kitzbuehel risale Alex Vinatzer nella World Cup Starting List di slalom: nell’ultimo appuntamento prima dei Mondiali, previsto a Schladming, l’azzurro però dovrà ripetersi per entrare nel secondo gruppo di merito e partire così con un pettorale più basso.

L’azzurro, infatti, con gli 80 punti dello slalom austriaco si è issato in 17ma posizione nella graduatoria, ma la 15ma piazza è distante 59 punti: Vinatzer dovrà ottenere un risultato almeno identico a quello di Kitzbuehel per poter sperare di rientrare tra i primi 15 prima della rassegna iridata.

Alle sue spalle, però, l’Italia non sorride: Tobias Kastlunger difende la top 30, ma il piazzamento è in pericolo, poco più indietro c’è Stefano Gross, mentre è nelle retrovie Simon Maurberger: saranno loro i quattro protagonisti dell’Italia ai Mondiali in slalom?

WCSL SLALOM MASCHILE

1 6190403 NOEL Clement FRA 100 100 – 40 – 100 24 100 397 244 464 617

2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 80 40 100 50 45 60 60 – 359 221 435 573

3 512182 MEILLARD Loic SUI 60 45 60 80 80 – 45 – 409 252 370 527

4 422507 HAUGAN Timon NOR 18 29 32 100 – 20 80 – 450 277 279 452

5 54063 FELLER Manuel AUT – – 50 36 – – 32 29 715 440 147 422

6 422732 McGRATH Atle Lie NOR 22 60 80 60 – – 100 – 215 132 322 405

7 202451 STRASSER Linus GER 36 – – – 40 50 20 45 526 324 191 393

8 422729 PINHEIRO BRAAT. BRA 50 – 50 22 29 80 22 60 – – 313 313

9 511996 YULE Daniel SUI 9 20 11 29 36 22 40 24 288 177 191 302

10 220689 RYDING Dave GBR 15 36 29 32 18 4 12 15 288 177 161 272

11 6190558 AMIEZ Steven FRA 40 50 – – 50 40 14 4 183 113 198 268

12 502015 JAKOBSEN Kristoffer SWE 24 80 – – – 9 11 50 217 134 174 257

13 380377 KOLEGA Samuel CRO 29 15 40 45 60 – 8 6 134 82 203 255

14 92720 POPOV Albert BUL 13 13 – 26 100 15 26 18 111 68 211 254

15 54444 GSTREIN Fabio AUT – 29 13 – 26 45 18 32 194 119 163 238

16 512203 NEF Tanguy SUI 45 9 – 9 16 32 50 36 53 33 197 217

17 6293171 VINATZER Alex ITA – 14 26 – – 3 – 80 145 89 123 179

18 54252 RASCHNER Dominik AUT 15 22 – – 20 – 15 22 179 110 94 163

19 54093 STROLZ Johannes AUT – – 18 12 24 16 – 22 183 113 92 162

20 54320 SCHWARZ Marco AUT – – – – – 6 36 40 183 113 82 152

21 511899 ROCHAT Marc SUI – – – – – 26 6 11 258 159 43 142

22 380335 ZUBCIC Filip CRO 26 – 8 11 – 36 9 26 64 39 116 141

23 422766 STEEN OLSEN Alexander NOR 32 16 – 13 – 18 – 5 116 71 84 129

24 54170 MATT Michael AUT 6 2 16 15 – 29 10 – 129 79 78 128

25 6190543 RASSAT Paco FRA – 18 – 18 22 – 29 16 31 19 103 115

26 6532592 RITCHIE Benjamin USA 20 10 – – 32 10 13 10 23 14 95 104

27 511983 AERNI Luca SUI – 7 13 14 – 11 – – 138 85 45 98

28 60253 MARCHANT Armand BEL – 24 24 – – 12 16 – 48 30 76 94

29 54348 PERTL Adrian AUT 16 11 20 – 15 – 7 – 47 29 69 87

30 6293252 KASTLUNGER Tobias ITA – 5 36 7 – – 4 – 42 26 52 68

31 193967 MUFFAT-JEANDET Victor FRA – – 15 – 11 24 – 12 – – 62 62

31 221236 TAYLOR Laurie GBR – 8 22 – – – – 15 44 27 45 62

33 6291574 SALA Tommaso ITA – – – – – – – – 158 97 – 61

34 6531063 GINNIS Aj GRE – 12 – – – – – – 115 71 12 56

35 6532163 SEYMOUR Jett USA – – 10 20 – 14 – – 25 15 44 54

36 293797 GROSS Stefano ITA – 3 14 – 10 13 – – 30 18 40 52

37 380361 RODES Istok CRO 5 – – 5 – 8 – – 85 52 18 51

38 502617 AX SWARTZ Fabian SWE – 4 – 24 13 – – – 11 7 41 45

38 511902 ZENHAEUSERN Ramon SUI 11 1 – – – – – 8 65 40 20 45

40 180919 HALLBERG Eduard FIN 7 32 – – – – – – – – 39 39

41 202520 HOLZMANN Sebastian GER – – – – – – – – 86 53 – 33

42 54630 STURM Joshua AUT 10 6 – 8 – – – – 16 10 24 30

43 221223 MAJOR Billy GBR – – – – – 5 5 – 48 30 10 28

44 390044 LAINE Tormis EST 4 – 9 – – 7 – 7 – – 27 27

45 60261 MAES Sam BEL – – – – 14 – 2 – 25 15 16 26

46 422082 FOSS-SOLEVAAG S NOR 12 – – – – – – – 34 21 12 25

46 194364 PINTURAULT Alexis FRA – – – – – – – – 64 39 – 25

48 491879 SALARICH Joaquim ESP – – – 16 – – – – 6 4 16 18

49 103729 READ Erik CAN – – – – – – – 10 17 10 10 17

50 6190909 DESGRIPPES Hugo FRA – – – – – – – 13 7 4 13 16

50 202615 TREMMEL Anton GER – – – 6 – – 3 – 18 11 9 16

52 422803 SOLBERG Eirik Hystad NOR 8 – – – – – – – 13 8 8 13

52 491853 del CAMPO HERN. ESP – – – – – – – – 34 21 – 13

54 502691 WISSTING Gustav SWE – – – – 12 – – – – – 12 12

55 6291430 MAURBERGER Simon ITA – – – 10 – – – – – – 10 10

56 6532084 RADAMUS River USA – – – 4 – – – – 12 7 4 9

57 54729 PRAMSTALLER Kilian AUT – – – – – – – – 9 6 – 3

58 6190628 ANGUENOT Leo FRA – – – – – – – – 5 3 – 2

58 422893 BRAEKKEN Theodor NOR – – – – – – – – 6 4 – 2

58 54447 RUELAND Simon AUT – – – – – – – – 4 2 – 2

61 6300451 KATO Seigo JPN – – – – – – – – 2 1 – 1