Prosegue la scalata di Franzoni nella World Cup Starting List di superG. Casse fuori dai 10 in discesa

Dopo le gare veloci di Kitzbuehel sono state aggiornate le World Cup Starting List di discesa e superG della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile: primo gruppo di merito in entrambe le specialità per Dominik Paris, mentre Mattia Casse, tra i primi 10 in superG, è nel secondo gruppo in discesa.

In discesa è nel secondo gruppo di merito anche Florian Schieder, ed in questa specialità non ci sono altri azzurri tra i primi 30, mentre in superG arrivano buone notizie da Giovanni Franzoni, che si trova al 24° posto, attualmente nel terzo gruppo, ma non distante dalla top 20.

Fuori dai 30 in entrambe le specialità, e dunque costretto a partire con pettorali alti Christof Innerhofer, 33° in discesa e 36° in superG, mentre tra gli atleti già citati Franzoni è 41° in discesa, e Schieder è 61° in discesa. Ultimo appuntamento in discesa prima dei Mondiali a Garmisch, mentre il prossimo superG sarà quello iridato.

WCSL DISCESA MASCHILE

1 512269 ODERMATT Marco SUI 80 100 45 100 40 552 276 365 641

2 512471 von ALLMEN Franjo SUI 3 80 80 80 29 103 52 272 323

3 194873 SARRAZIN Cyprien FRA 29 14 – – – 510 255 43 298

4 104537 ALEXANDER Cameron CAN – 29 60 45 60 205 103 194 296

5 511896 MURISIER Justin SUI 100 2 40 36 24 139 70 202 271

6 104531 CRAWFORD James CAN 50 – 14 29 100 152 76 193 269

7 291459 PARIS Dominik ITA 12 6 – 50 22 342 171 90 261

8 561310 HROBAT Miha SLO 60 16 36 60 45 80 40 217 257

9 512408 MONNEY Alexis SUI 20 – 100 – 80 99 50 200 249

10 6530104 BENNETT Bryce USA 40 32 – 40 2 257 129 114 242

11 53980 KRIECHMAYR Vincent AUT 45 – 32 – – 298 149 77 226

12 194858 ALLEGRE Nils FRA 32 50 26 13 4 201 101 125 225

13 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 22 60 – 24 12 208 104 118 222

14 990081 CASSE Mattia ITA 5 18 50 20 11 185 93 104 196

15 6291625 SCHIEDER Florian ITA 8 – – 26 16 194 97 50 147

16 512038 ROGENTIN Stefan SUI 20 26 22 22 – 104 52 90 142

17 54371 BABINSKY Stefan AUT 14 – 16 10 32 109 55 72 126

18 53975 HEMETSBERGER Daniel AUT 7 22 24 3 50 26 13 106 119

18 194167 MUZATON Maxence FRA 15 – – 18 36 101 51 69 119

20 512124 HINTERMANN Niels SUI – – – – – 229 115 – 114

21 422139 KILDE Aleksand. NOR – – – – – 220 110 – 110

22 54005 STRIEDINGER Otmar AUT 2 9 6 14 20 78 39 51 90

23 194298 GIEZENDANNER Blaise FRA 36 – 3 – – 100 50 39 89

24 422310 SEJERSTED Adri. NOR 9 – 2 7 29 65 33 47 79

25 512228 KOHLER Marco SUI 16 – 29 – – 58 29 45 74

26 51215 BAUMANN Romed GER – 36 – – 13 45 23 49 71

26 192746 THEAUX Adrien FRA – 11 – 7 14 79 40 32 71

28 512281 ROESTI Lars SUI 13 22 – 32 – 7 4 67 70

29 180877 LEHTO Elian FIN – – 15 12 5 73 37 32 68

30 6190179 ALPHAND Nils FRA 2 – 18 – 15 65 33 35 67

31 104272 SEGER Brodie CAN 26 24 – 5 8 5 3 63 65

31 6190176 BAILET Matthieu FRA – – 10 11 3 83 42 24 65

33 293006 INNERHOFER Christof ITA – 4 13 – 7 69 35 24 58

34 934643 GOLDBERG Jared USA – – – 15 6 70 35 21 56

35 6531520 MORSE Sam USA 10 – – 16 – 59 30 26 55

36 54609 EICHBERGER Stefan AUT 11 40 – – – – – 51 51

37 561255 CATER Martin SLO – 45 5 – – 1 1 50 50

38 151238 ZABYSTRAN Jan CZE 24 5 – 9 – 11 6 38 43

39 202762 JOCHER Simon GER – 2 20 – – 33 17 22 38

40 6290845 BOSCA Guglielmo ITA – – – – – 73 37 – 36

41 6293831 FRANZONI Giovanni ITA 4 – 12 – 18 – – 34 34

41 53817 FRANZ Max AUT – – – – – 69 35 – 34

43 512275 METTLER Josua SUI – 7 – – – 45 23 7 29

44 203096 VOGT Luis GER – 14 10 4 – 1 1 28 28

44 512303 BOISSET Arnaud SUI – – – – – 56 28 – 28

44 54157 DANKLMAIER Daniel AUT – – – – – 56 28 – 28

47 104468 READ Jeffrey CAN – – – – – 52 26 – 26

48 54080 NEUMAYER Christopher AUT – – – – 10 26 13 10 23

48 200379 SANDER Andreas GER – – – – – 46 23 – 23

50 501987 MONSEN Felix SWE – 11 – – 9 – – 20 20

51 54320 SCHWARZ Marco AUT – – – – – 38 19 – 19

51 194364 PINTURAULT Alexis FRA – – – – – 38 19 – 19

53 54538 RIESER Stefan AUT – 15 1 1 – – – 17 17

53 54445 HAASER Raphael AUT 6 – – – – 23 12 6 17

53 930024 MAPLE Wiley USA – – – – – 34 17 – 17

56 512549 HILTBRAND Livio SUI – 14 – – – – – 14 14

57 422707 MOELLER Fredrik NOR – – 11 – – 1 1 11 11

57 6291053 ZAZZI Pietro ITA – – – – – 22 11 – 11

57 202059 FERSTL Josef GER – – – – – 22 11 – 11

60 54528 HACKER Felix AUT – 2 8 – – – – 10 10

61 202345 SCHWAIGER Dominik GER – – – – – 18 9 – 9

62 6531444 ARVIDSSON Erik USA – 8 – – – – – 8 8

62 110324 von APPEN Henrik CHI – – – 8 – – – 8 8

62 54733 WIESER Vincent AUT – – 7 – 1 – – 8 8

65 6532123 NEGOMIR Kyle USA – – – – – 13 7 – 6

66 54481 TRANINGER Manuel AUT – – 5 – – – – 5 5

67 350095 PFIFFNER Marco LIE – 4 – – – – – 4 4

67 202535 DRESSEN Thomas GER – – – – – 8 4 – 4

69 6293445 ALLIOD Benjamin ITA – – – 3 – – – 3 3

70 512039 ROULIN Gilles SUI – – – – – 4 2 – 2

WCSL SUPERG MASCHILE

1 512269 ODERMATT Marco SUI 100 60 45 36 100 495 275 341 561

2 53980 KRIECHMAYR Vincent AUT 40 22 80 80 – 409 227 222 404

3 512038 ROGENTIN Stefan SUI 5 45 50 60 60 244 136 220 328

4 990081 CASSE Mattia ITA 15 100 24 40 36 139 77 215 277

5 512471 von ALLMEN Franjo SUI – 8 40 100 50 128 71 198 255

6 422707 MOELLER Fredrik NOR 50 50 100 20 – 10 6 220 224

7 54445 HAASER Raphael AUT – – – – 80 271 151 80 200

8 291459 PARIS Dominik ITA 16 26 15 45 – 197 109 102 190

9 104537 ALEXANDER Cameron CAN – 45 22 32 45 96 53 144 187

10 194858 ALLEGRE Nils FRA – 36 32 11 18 193 107 97 183

11 194873 SARRAZIN Cyprien FRA 80 – – – – 224 124 80 180

12 104531 CRAWFORD James CAN – 20 – 50 32 144 80 102 166

13 511896 MURISIER Justin SUI 14 16 16 18 29 119 66 93 146

14 422310 SEJERSTED Adri. NOR – – 20 22 40 118 66 82 134

15 512408 MONNEY Alexis SUI 14 10 60 29 7 19 11 120 128

15 54371 BABINSKY Stefan AUT – 18 26 16 11 128 71 71 128

17 934643 GOLDBERG Jared USA – 80 2 – 9 78 43 91 126

18 512182 MEILLARD Loic SUI 5 – – 8 15 196 109 28 115

19 53975 HEMETSBERGER Daniel AUT 6 – 36 15 14 94 52 71 113

20 194364 PINTURAULT Alexis FRA 26 – – – – 193 107 26 112

20 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 24 11 9 24 – 98 54 68 112

20 104468 READ Jeffrey CAN – – 12 9 8 187 104 29 112

23 54628 FEURSTEIN Lukas AUT 60 3 – 26 – 48 27 89 110

24 6293831 FRANZONI Giovanni ITA 50 1 14 14 26 5 3 105 107

25 6290845 BOSCA Guglielmo ITA – – – – – 230 128 – 102

26 512303 BOISSET Arnaud SUI – – – 3 1 183 102 4 85

27 511852 CAVIEZEL Gino SUI 36 – – – – 92 51 36 77

28 194298 GIEZENDANNER Blaise FRA 7 29 14 – – 26 14 50 62

28 54320 SCHWARZ Marco AUT – – – – – 139 77 – 62

30 6532084 RADAMUS River USA 32 – – 2 – 46 26 34 54

30 6190687 LORIOT Florian FRA 20 – 29 – – 11 6 49 54

32 54157 DANKLMAIER Daniel AUT 29 – – – – 53 29 29 53

32 422139 KILDE Aleksand. NOR – – – – – 120 67 – 53

34 54609 EICHBERGER Stefan AUT 18 4 – 8 20 – – 50 50

35 151238 ZABYSTRAN Jan CZE 22 – 11 14 – – – 47 47

36 293006 INNERHOFER Christof ITA – – – 12 22 28 16 34 46

37 6291053 ZAZZI Pietro ITA – 24 – – – 42 23 24 43

38 6532123 NEGOMIR Kyle USA 12 – 10 – – 33 18 22 37

39 54005 STRIEDINGER Otmar AUT 8 7 – 10 – 21 12 25 34

40 512281 ROESTI Lars SUI – 32 – – – 2 1 32 33

41 501987 MONSEN Felix SWE – – – 6 26 – – 32 32

41 51215 BAUMANN Romed GER 10 – 7 – 10 12 7 27 32

43 561310 HROBAT Miha SLO – 15 – – 13 – – 28 28

44 6530104 BENNETT Bryce USA 3 – – 1 12 23 13 16 26

45 192746 THEAUX Adrien FRA – 10 5 – – 20 11 15 24

46 6190176 BAILET Matthieu FRA 11 12 – – – 1 1 23 23

47 202762 JOCHER Simon GER – – – – – 47 26 – 21

48 104272 SEGER Brodie CAN 10 5 – – 4 3 2 19 20

48 512228 KOHLER Marco SUI 3 – 6 – – 25 14 9 20

50 6292783 MOLTENI Nicolo ITA – 15 3 – 1 – – 19 19

50 180877 LEHTO Elian FIN – 6 4 – – 21 12 10 19

52 54528 HACKER Felix AUT – – 18 – – – – 18 18

52 104539 SEGER Riley CAN – – – – 16 4 2 16 18

52 203096 VOGT Luis GER – 15 – – 3 – – 18 18

52 6531520 MORSE Sam USA – – – 4 – 32 18 4 18

56 6190179 ALPHAND Nils FRA 1 – – 5 – 19 11 6 14

56 512124 HINTERMANN Niels SUI – – – – – 31 17 – 14

58 54209 KRENN Christoph AUT – – – – – 27 15 – 12

59 54733 WIESER Vincent AUT – – 8 – – – – 8 8

59 512039 ROULIN Gilles SUI – – – – – 19 11 – 8

61 54481 TRANINGER Manuel AUT – – – – 6 – – 6 6

61 6291625 SCHIEDER Florian ITA – – – – 5 2 1 5 6

61 202535 DRESSEN Thomas GER – – – – – 13 7 – 6

64 200379 SANDER Andreas GER – – – – – 12 7 – 5

65 561255 CATER Martin SLO – 2 – – – 5 3 2 4

65 930024 MAPLE Wiley USA – – – – 2 5 3 2 4

65 990048 BORSOTTI Giovanni ITA – – – – – 9 5 – 4

68 54438 PLOIER Andreas AUT – – – – – 7 4 – 3

69 110324 von APPEN Henrik CHI – – – – – 4 2 – 2

69 350097 GAUER Nico LIE – – – – – 5 3 – 2

69 53817 FRANZ Max AUT – – – – – 5 3 – 2

72 422278 WINDINGSTAD Rasmus NOR – – 1 – – – – 1 1

72 6531444 ARVIDSSON Erik USA – – – – – 2 1 – 1

72 6190459 ALPHAND Sam FRA – – – – – 3 2 – 1

72 6190726 FRESQUET Adrien FRA – – – – – 2 1 – 1