Biathlon oggi in tv, inseguimento femminile e staffetta maschile Anterselva 2025: orari, startlist, programma, streaming

Oggi, sabato 25 gennaio, giornata intensa ad Anterselva, sede della tappa di Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi altoatesine, assisteremo alla prova dell’inseguimento femminile e alla staffetta maschile e in casa Italia ci si vorrà togliere altre soddisfazioni, dopo gli ottimi risultati dei primi due giorni di questo round del massimo circuito internazionale.

Ad aprire le danze, alle ore 13.00, saranno le donne. La 10 km pursuit è da sempre il format preferito di Dorothea Wierer e la campionessa di casa punta al podio, dopo averlo sfiorato nella Sprint di due giorni fa e anche nella Mass Start a Ruhpolding (Germania). La condizione è in crescendo e “Doro” vuol fare la differenza in un contesto che conosce come le sue tasche.

Nella staffetta maschile che prenderà il via alle 14.55, gli azzurri possono nutrire ambizioni per l’ottima condizione espressa nella 10 km Sprint di ieri. Tommaso Giacomel ha conquistato il suo primo podio a livello individuale sulle nevi altoatesine e ci sono chance per replicare con i compagni di squadra, Lukas Hofer, Elia Zeni e Daniele Cappellari.

L’appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon ad Anterselva sarà trasmesso in diretta televisiva da RaiSport HD dalle 13.15 e in streaming su Rai Play Sport 1 e su Discovery+ nella sua interezza; su Eurosport1 HD in tv e in streaming su SkyGo, NOW e DAZN solo per quanto concerne la staffetta maschile. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di entrambe le gare.

BIATHLON OGGI IN TV

Sabato 25 gennaio

Ore 13.00 10 km pursuit femminile ad Anterselva – Diretta tv dalle 13.15 su Rai Sport HD

Ore 14.55 4×7.5 staffetta maschile ad Anterselva – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD; Eurosport1 HD (solo per la staffetta maschile)

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, Discovery+; SkyGo, NOW e DAZN (solo per la staffetta maschile)

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE ANTERSELVA

1 r JEANMONNOT Lou FRA 0:00

2 GROTIAN Selina GER 0:07

3 y PREUSS Franziska GER 0:17

4 WIERER Dorothea ITA 0:28

5 SIMON Julia FRA 0:38

6 b RICHARD Jeanne FRA 0:41

7 MICHELON Oceane FRA 0:48

8 BASERGA Amy SUI 0:48

9 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0:49

10 DZHIMA Yuliia UKR 0:51

11 OEBERG Hanna SWE 0:58

12 KIRKEEIDE Maren NOR 0:58

13 GASPARIN Aita SUI 0:58

14 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1:00

15 ZUK Kamila POL 1:01

16 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1:05

17 LIE Lotte BEL 1:15

18 HALVARSSON Ella SWE 1:17

19 KLEMENCIC Polona SLO 1:23

20 TRABUCCHI Martina ITA 1:25

21 CARRARA Michela ITA 1:27

22 LEHTONEN Venla FIN 1:30

23 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:30

24 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1:31

25 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1:33

26 CHARVATOVA Lucie CZE 1:33

27 BOTET Paula FRA 1:39

28 SCHNEIDER Sophia GER 1:41

29 LAMPIC Anamarija SLO 1:41

30 AUCHENTALLER Hannah ITA 1:43

31 JISLOVA Jessica CZE 1:46

32 MAGNUSSON Anna SWE 1:48

33 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:49

34 CLOETENS Maya BEL 1:51

35 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 1:52

36 MAKA Anna POL 1:52

37 STEINER Tamara AUT 1:53

38 KUZMINA Anastasiya SVK 1:54

39 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1:56

40 SKOTTHEIM Johanna SWE 1:56

41 KUELM Susan EST 1:57

42 SIDOROWICZ Natalia POL 1:58

43 ERMITS Regina EST 1:59

44 HRISTOVA Lora BUL 2:03

45 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 2:04

46 COMOLA Samuela ITA 2:05

47 IRWIN Deedra USA 2:05

48 GASPARIN Elisa SUI 2:06

49 HORODNA Olena UKR 2:10

50 LIEN Ida NOR 2:11

51 PASSLER Rebecca ITA 2:11

52 ZDRAVKOVA Maria BUL 2:11

53 STREMOUS Alina MDA 2:13

54 SCHERER Stefanie GER 2:16

55 PETRENKO Iryna UKR 2:18

56 HAMALAINEN Inka FIN 2:19

57 TODOROVA Milena BUL 2:20

58 JAKIELA Joanna POL 2:23

59 HAECKI-GROSS Lena SUI 2:25

60 TALIHAERM Johanna EST 2:28

STARTLIST STAFFETTA MASCHILE ANTERSELVA

1 FRA – FRANCE 1

1-1 r CLAUDE Fabien

1-2 g FILLON MAILLET Quentin

1-3 y PERROT Eric

1-4 b JACQUELIN Emilien

2 NOR – NORWAY

2-1 r LAEGREID Sturla Holm

2-2 g BOE Tarjei

2-3 y BOE Johannes Thingnes

2-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

3 SWE – SWEDEN

3-1 r BRANDT Viktor

3-2 g NELIN Jesper

3-3 y PONSILUOMA Martin

3-4 b SAMUELSSON Sebastian

4 GER – GERMANY 2

4-1 r STRELOW Justus

4-2 g HORN Philipp

4-3 y KUEHN Johannes

4-4 b NAWRATH Philipp

5 SLO – SLOVENIA

5-1 r DOVZAN Miha

5-2 g FAK Jakov

5-3 y VIDMAR Anton

5-4 b PLANKO Lovro

6 USA – UNITED STATES

6-1 r GERMAIN Maxime

6-2 g WRIGHT Campbell

6-3 y DOHERTY Sean

6-4 b BROWN Jake

7 UKR – UKRAINE 3

7-1 r PIDRUCHNYI Dmytro

7-2 g MANDZYN Vitalii

7-3 y DUDCHENKO Anton

7-4 b LESIUK Taras

FIN – FINLAND

8-1 r RANTA Jaakko

8-2 g SEPPALA Tero

8-3 y HIIDENSALO Olli

8-4 b INVENIUS Otto

9 CZE – CZECHIA

9-1 r HORNIG Vitezslav

9-2 g KRCMAR Michal

9-3 y MARECEK Jonas

9-4 b VACLAVIK Adam

10 AUT – AUSTRIA 4

10-1 r LEITNER Felix

10-2 g EDER Simon

10-3 y KOMATZ David

10-4 b JAKOB Patrick

11 ITA – ITALY

11-1 r CAPPELLARI Daniele

11-2 g HOFER Lukas

11-3 y ZENI Elia

11-4 b GIACOMEL Tommaso

12 SUI – SWITZERLAND

12-1 r STALDER Sebastian

12-2 g BURKHALTER Joscha

12-3 y FINELLO Jeremy

12-4 b HARTWEG Niklas

13 EST – ESTONIA 5

13-1 r ZAHKNA Rene

13-2 g SIIMER Kristo

13-3 y KULBIN Jakob

13-4 b KEHVA Mark-Markos

14 BUL – BULGARIA

14-1 r SINAPOV Anton

14-2 g ILIEV Vladimir

14-3 y ZASHEV Vasil

14-4 b TODEV Blagoy

15 BEL – BELGIUM

15-1 r CLAUDE Florent

15-2 g LANGER Thierry

15-3 y MACKELS Marek

15-4 b BEAUVAIS Cesar

16 LTU – LITHUANIA 6

16-1 r FOMIN Maksim

16-2 g STROLIA Vytautas

16-3 y CIGAK Nikita

16-4 b DOMBROVSKI Karol

17 POL – POLAND

17-1 r BADACZ Konrad

17-2 g GUNKA Jan

17-3 y SUCHODOLSKI Fabian

17-4 b ZAWOL Marcin

18 LAT – LATVIA

18-1 r BIRKENTALS Renars

18-2 g MISE Edgars

18-3 y PATRIJUKS Aleksandrs

18-4 b RASTORGUJEVS Andrejs

19 ROU – ROMANIA 7

19-1 r BUTA George

19-2 g SHAMAEV Dmitrii

19-3 y COLTEA George

19-4 b FLORE Raul

20 KAZ – KAZAKHSTAN

20-1 r MUKHIN Alexandr

20-2 g DYUSSENOV Asset

20-3 y KURALES Vadim

20-4 b BAUER Kirill

21 CAN – CANADA

21-1 r RUNNALLS Adam

21-2 g PLETZ Logan

21-3 y FLEMING Jasper

21-4 b BORGLUM Haldan