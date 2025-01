Biathlon, i convocati dell’Italia per gli Europei in Val Martello: al via 11 azzurri, c’è anche Passler

Archiviato ieri il test event olimpico di Anterselva, valevole anche come sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon, il focus si sposta adesso su un altro appuntamento di rilievo che si disputerà in Italia questa settimana. Da mercoledì 29 gennaio a domenica 2 febbraio la Val Martello si appresta infatti ad ospitare i Campionati Europei Open 2025.

Si parte tra due giorni con le prove individuali, poi dopo una giornata di pausa toccherà alle sprint (venerdì 31) e agli inseguimenti (sabato 1 febbraio), mentre in chiusura ci sarà spazio per le staffette maschili e femminili (domenica 2 febbraio). In palio dunque otto titoli continentali, di cui sei individuali e due a squadre, con l’Italia che proverà a ben figurare nella kermesse casalinga.

Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato 11 atleti per gli Europei della Val Martello: Patrick Braunhofer, Nicola Romanin, Nicolò Betemps, Christoph Pircher, Marco Barale e Iacopo Leonesio al maschile; Rebecca Passler, Linda Zingerle, Ilaria Scattolo, Birgit Schölzhorn e Beatrice Trabucchi al femminile.

Alla luce di queste scelte, sembra già definita in linea di massima la squadra italiana che prenderà parte ai Mondiali di Lenzerheide (12-23 febbraio). In pole position per la rassegna iridata Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni, Daniele Cappellari, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Michela Carrara, Hannah Auchentaller e Martina Trabucchi.