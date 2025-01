Biathlon, l’abdicazione della famiglia reale cambierà la storia? L’effetto farfalla del ritiro dei fratelli Bø è tutto da scoprire

Il contemporaneo ritiro dei fratelli Bø cambia completamente le dinamiche legate al biathlon maschile in vista del prossimo anno e, forse, avrà ripercussioni anche sulle stagioni venture. D’altronde, l’addio simultaneo di due uomini di vertice, compreso il dominatore, andrà a modificare totalmente gli equilibri del massimo circuito, nonché della potenza egemone della disciplina.

Sì, perché in Norvegia a tanti si saranno scatenate le proverbiali farfalle nello stomaco. Senza Johannes e Tarjei, si liberano inaspettatamente due spazi nella squadra di Coppa del Mondo. Questo significa che diversi biathleti potenzialmente chiusi in partenza, avranno la chance di competere in un ambito che, teoricamente, sarebbe stato loro precluso.

Sappiamo bene quanto sia elevata la qualità media del movimento nordico, capace di produrre a ciclo continuo uomini degni dell’elite assoluta. Il norvegese che vince in Ibu Cup, può potenzialmente essere da podio immediatamente in Coppa del Mondo. Oppure, chi cala anche solo leggermente di rendimento, rischia di trovarsi dalle stelle alle stalle in un battibaleno (citofonare Christiansen e Dale-Skjevdal per avere delucidazioni in merito).

Insomma, l’estate 2025 si annuncia molto calda tra i Fiordi, perché in tanti sapranno di avere di fronte a sé un’occasione forse irripetibile. Quella di competere in un’edizione olimpica che avrebbero dovuto vedere dalla televisione, se solo Johannes e Tarjei non avessero sentito il richiamo della famiglia. Chissà, forse assisteremo a una favola vera e propria. Chi difficilmente sarebbe stato della partita a Milano-Cortina 2026, potrebbe fregiarsi di una medaglia d’oro.

Per intenderci, il profilo della carriera dello Strømsheim o del Sørum di turno, potrebbe cambiare completamente solo in seguito alla decisione personale dei due fratelli. Il discorso, però, non si applica solo ai norvegesi. Chissà che qualche rivale degli scandinavi non opti per proseguire la propria attività agonistica oltre Milano-Cortina 2026 proprio in virtù della scelta di farsi da parte di chi avrebbe arraffato vittorie e podi a ripetizione.

Il concetto è semplice. La famiglia reale del biathlon maschile abdica. Lascia libero il trono, si toglie la corona, molla lo scettro e si disfa del globo del potere. Tutti oggetti preziosissimi, ora a disposizione di chi si rivelerà degno o forse semplicemente opportunista.

Infatti non è detto che il lignaggio dei prossimi protagonisti sia nobile tanto quanto quello di chi li ha preceduti. Si apre un novero di nuove possibilità e tutto in seguito all’effetto farfalla generato dalla decisione personale di un uomo e di suo fratello, da lui invogliato a fare altrettanto. Johannes e Tarjei potranno cambiare la storia del biathlon anche da ritirati. Forse, paradossalmente, anche più di quanto avrebbero fatto continuando a gareggiare…