Tommaso Giacomel non si ferma più! Altro podio nell’inseguimento di Anterselva, unico antagonista dei norvegesi!

Tommaso Giacomel è in una nuova dimensione. Il 25enne trentino ha conquistato il terzo podio di fila nella Coppa del Mondo di biathlon. Ad Anterselva, dopo aver centrato la top-3 nella 10 km Sprint, il nostro portacolori ha replicato nella 12.5 km dell’inseguimento, realizzando qualcosa che nessun biathleta italiano aveva realizzato, ovvero trovarsi tra i primi tre per tre volte consecutive a livello individuale. Da tenere conto anche il fatto di aver conquistato almeno un podio in tutti i formati di gara (a livello individuale), secondo italiano alltime a concretizzare ciò.

Una gara coraggiosa quella di Giacomel, che ha lottato come un leone contro gli assi della squadra norvegese. Ha provato a far saltare il banco nelle serie di tiro l’atleta tricolore, provando a conciliare la velocità nel rilascio dei colpi con la precisione. Due bersagli sono stati mancati (uno nella seconda e un altro nell’ultima sessione di tiro), che però non gli hanno impedito di conquistare una terza piazza di altissimo prestigio.

Alla fine della fiera è arrivata l’affermazione del leader della classifica generale, Sturla Holm Lagreid (29’53″0), che con lo zero al poligono ha fatto la differenza e preceduto il connazionale Tarjei Boe (0+0+0+1) di 18″9 e appunto l’azzurro di 24″0. A completare il quadro dei primi cinque classificati sono stati il terzo norvegese della serie, Martin Uldal (0+0+1+0) 4° a 39″0, e lo sloveno Jakov Fak (0+0+0+1) quinto a 46″9.

Solo sesto Johannes Boe, con tre errori al poligono (0+0+2+1) a 47″9, che ha perso terreno in classifica generale. Laegreid, infatti, ha allungato nella graduatoria complessiva (854), potendo vantare 48 punti di margine proprio su di lui. Per quanto concerne gli altri azzurri, Didier Bionaz ha terminato in 23ma posizione (1+0+1+1) a 2’41″5, Lukas Hofer in 29ma (0+2+1+1) a 3’07″2, Daniele Cappellari in 32ma (0+1+0+1) a 3’26″9 ed Elia Zeni in 42ma (1+2+1+0) a 4’26″6.