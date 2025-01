Biathlon, Svezia vittoriosa nella staffetta femminile ad Anterselva, Tandrevold cade. Italia quinta

Staffetta femminile decisamente convulsa ad Anterselva, tappa della coppa del Mondo di biathlon 2024-2025. Sulle nevi altoatesine, è arrivata la vittoria della Svezia con l’uso di sei ricariche e un margine di vantaggio di 13″3 su Norvegia (0+7) e 23″6 sulla Francia (0+8). Quinta posizione per l’Italia (1+9) a 2’17″4.

Una prova con un arrivo particolare, dal momento che Hanna Oeberg e Ingrid Landmark Tandrevold si sono trovate a duellare per il successo nell’ultima frazione. Ci si apprestava a vivere una bella volata, ma in maniera del tutto fortuita il bastoncino dell’atleta svedese è andato a disturbare l’avversaria, facendola cadere. Una situazione che per certi versi ha ricordato quanto accaduto ieri con Federico Pellegrino nello sci di fondo.

Alla fine della fiera, però, la giuria non è intervenuta nel caso specifico e quindi il quartetto formato dalla citata Hanna Oeberg, Johanna Skottheim, Ella Halvarsson e da Anna Magnusson ha prevalso, avendo un rendimento decisamente buono nelle serie di tiro. Team Norge, invece, in piazza d’onore.

Un po’ di rammarico c’è in casa Italia, perché le azzurre avrebbero potuto anche giocarsi qualcosa di meglio del piazzamento menzionato. Il lancio di Hannah Auchentaller (0+1) è stato ottimo, mentre la seconda frazione di Dorothea Wierer non ha fatto la differenza come si sarebbe sperato. Quattro le ricariche usate dalla campionessa altoatesina, che hanno un po’ affossato le ambizioni da podio del Bel Paese. Ottima Samuela Comola con lo zero nelle sessioni di tiro, mentre un 1+4 per Michela Carrara che non ha trovato quella consistenza al poligono come è accaduto invece sugli sci stretti, vista l’ottima velocità dimostrata.