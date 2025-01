Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva 2025. Si gareggia nel “giardino di casa Wierer”. Già 5 vittorie per Dorothea!

Uno dei costumi della Coppa del Mondo di biathlon è rappresentato dal fatto di vivere nel mese di gennaio il cosiddetto trittico “O-R-A”, sigla che racchiude le iniziali di Oberhof, Ruhpolding e Antholz. Pertanto, dopo le tappe tedesche, è il momento di scendere in Italia. Nei prossimi giorni il massimo circuito sarà di scena ad Anterselva.

Il borgo del Südtirol è una pietra angolare della disciplina, essendo quello dove si è disputato il numero più alto di gare di primo livello. In ambito femminile ci stiamo lentamente avvicinando alla tripla cifra, traguardo che sarà verosimilmente tagliato entro la fine del decennio corrente. Per ora, si contano 91 competizioni (23 quindici km, 33 sprint, 20 inseguimenti, 16 mass start).

Non esiste altro posto che si avvicini a un tale numero di competizioni valevoli per la Sfera di cristallo e/o i Mondiali, che per le donne sono stati disputati tre volte (1995, 2007, 2020). Se pensiamo poi che queste nevi sono destinate a ospitare i Giochi olimpici 2026, è evidente perchè si possa e si debba considerare Antholz una “Classica Monumento”.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 6 – SETTORE FEMMINILE

Località: Anterselva (Italia)

Prima volta in calendario: gennaio 1988

Si è gareggiato l’ultima volta nel: gennaio 2024

Grandi eventi organizzati: Mondiali 1995, 2006 e 2020

PROGRAMMA DELLA WEEKEND

Giovedì: Sprint

Sabato: Inseaguimento

Domenica: Staffetta

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

HENKEL Andrea [GER] – 6 vittorie

(4 PU, 2 MS) da gennaio 2000 a gennaio 2014

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2020 (SP) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR] {Mondiali}

2020 (PU) – WIERER Dorothea [ITA] {Mondiali}

2020 (IN) – WIERER Dorothea [ITA] {Mondiali}

2020 (MS) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR] {Mondiali}

2021 (IN) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

2021 (MS) – SIMON Julia [FRA]

2022 (IN) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

2022 (MS) – WIERER Dorothea [ITA]

2023 (SP) – WIERER Dorothea [ITA]

2023 (PU) – HERRMANN-WICK Denise [GER]

2024 (IN) – HÄCKI-GROSS Lena [SUI]

2024 (MS) – SIMON Julia [FRA]

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

9 (5-3-1) – WIERER Dorothea [ITA]

4 (2-2-0) – SIMON Julia [FRA]

4 (1-3-0) – KUZMINA Anastasiya [SVK]

2 (1-1-0) – DAVIDOVA Marketa [CZE]

2 (1-0-1) – YURLOVA-PERCHT Ekaterina [RUS]

2 (1-0-1) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

2 (1-0-1) – HÄCKI-GROSS Lena [SUI]

2 (0-1-1) – VITTOZZI Lisa [ITA]

2 (0-1-1) – ÖBERG Hanna [SWE]

2 (0-1-1) – JEANMONNOT Lou [FRA]

2 (0-0-2) – ÖBERG Elvira [SWE]

1 (1-0-0) – FROLINA Anna [KOR, ai tempi RUS]

1 (1-0-0) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

1 (0-1-0) – BILOSIUK Olena [UKR]

1 (0-1-0) – DZHIMA Yuliia [UKR]

1 (0-1-0) – ALIMBEKAVA Dzinara [BLR]

1 (0-1-0) – CHEVALIER Chloe [FRA]

1 (0-1-0) – VIROLAYNEN Daria [FIN, ai tempi RUS]

1 (0-0-1) – CHARVATOVA Lucie [CZE]

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

67 (26-19-20) – GERMANIA

38 (13-17-8) – FRANCIA

37 (14-13-10) – NORVEGIA

29 (7-9-13) – RUSSIA

21 (5-6-10) – SVEZIA

15 (6-3-6) – BIELORUSSIA

13 (5-4-4) – ITALIA

11 (3-3-5) – UCRAINA

10 (0-6-4) – FINLANDIA

7 (5-1-1) – BULGARIA

7 (2-2-3) – REP.CECA [All-Inclusive]

6 (2-1-3) – URSS + CSI

5 (1-3-1) – SLOVACCHIA

3 (1-1-1) – SVIZZERA

2 (1-0-1) – AUSTRIA

2 (0-1-1) – SLOVENIA

1 (0-1-0) – CANADA

1 (0-1-0) – USA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

26 gennaio 2019 – WIERER Dorothea (PU)

16 febbraio 2020 – WIERER Dorothea (PU) {Mondiali}

18 febbraio 2020 – WIERER Dorothea (IN) {Mondiali}

23 gennaio 2022 – WIERER Dorothea (MS)

19 gennaio 2023 – WIERER Dorothea (SP)

2° posto

21 gennaio 2016 – WIERER Dorothea (SP)

20 gennaio 2018 – WIERER Dorothea (PU)

23 gennaio 2020 – WIERER Dorothea (MS) {Mondiali}

21 gennaio 2023 – VITTOZZI Lisa (PU)

3° posto

21 gennaio 1993 – SANTER Nathalie (IN)

23 gennaio 2016 – WIERER Dorothea (PU)

19 gennaio 2017 – RUNGGALDIER Alexia (IN)

26 gennaio 2019 – VITTOZZI Lisa (PU)

ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

WIERER Dorothea

Gare disputate: 28

Vittorie: 5

Podi: 9

Ingressi nella top-ten: 18

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 21

Podi: 2

Ingressi nella top-ten: 6

COMOLA Samuela

Gare disputate: 4

Miglior risultato: 25° posto (SP gennaio 2023)

PASSLER Rebecca

Gare disputate: 3

Miglior risultato: 26° posto (IN gennaio 2024)

CARRARA Michela

Gare disputate: 5

Miglior risultato: 30° posto (IN gennaio 2024)

AUCHENTALLER Hannah

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 33° posto (PU gennaio 2023)

Vanta presenze senza ingressi in zona punti anche Sara Scattolo.

STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI

2017 – GERMANIA, Francia, Italia

2020 {Mondiali} – NORVEGIA, Germania, Ucraina

2021 – RUSSIA, Germania, Francia

2022 – NORVEGIA, Russia, Francia

2023 – FRANCIA, Svezia, Germania

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

3° posto

22 gennaio 2017 – (Vittozzi, Sanfilippo, Runggaldier, Wierer)