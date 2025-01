Basket, vittorie per Trieste e Trento nei due anticipi di Serie A

Prime due partite della sedicesima giornata di Serie A di pallacanestro, la prima del girone di ritorno. Continua la striscia della Pallacanestro Trieste, che manda ko la Unahotels Reggio Emilia per 81-96 nel primo match di giornata iniziato alle 20.

Una partenza fulminea permette agli ospiti di volare immediatamente sul 13-30, grazie a un primo quarto da soli due errori al tiro in cui Jarrod Uthoff fa la parte del leone con 17 punti. Poi lascia spazio agli altri, in primis Markel Brown che diventa il miglior realizzatore a quota 22, tenendo sempre a distanza una Reggio che, nonostante i 22 punti e 8 assist di Cassius Winston, non è mai riuscita a riavvicinarsi.

Nel secondo posticipo torna al successo la Dolomiti Energia Trento, che con una grande prova offensiva riesce a tenere a bada la Nutribullet Treviso per 101-86, La squadra di Galbiati allunga nel secondo tempo, concedendo solo 38 punti agli avversari in una partita che aveva i crismi della trappola nei primi 20 minuti.

A premiare Trento è la percentuale da tre punti, un 17/36 di livello assoluto. E dunque si esalta Eigirdas Zukauskas, 19 in altrettanti minuti con 5/7 dai 6’75, gli stessi di Ford; Myles Cale aggiunge 17 punti e 9 rimbalzi, Quinn Ellis è protagonista di un match totale da 12 punti e 13 rimbalzi; non bastano per Treviso i 26 di JP Macura e i 21 di Ky Bowman,