Basket, la Virtus Bologna risorge in Germania: +10 al Bayern Monaco in Eurolega

La Virtus Bologna si rialza subito in Eurolega. La squadra di Dusko Ivanovic torna al successo prendendosi lo scalpo del Bayern Monaco alla SAP Arena per 72-82, in una partita condotta per lunghi tratti e quasi chiusa a cinque minuti dalla fine, ma poi dovuta rivincere contro dei mai domi bavaresi. Partita totale per Toko Shengelia, con 20 punti, 6 rimbalzi e altrettanti assist, poi 11 per Morgan e Cordiier.

I primi minuti della Virtus sono complicatissimi, Giffey e Booker colpiscono subito dall’arco e il Bayern vola sull’8-0 dopo poco più di due minuti. Shengelia sblocca Bologna, ma intanto i tedeschi volano fino a toccare il 15-4 con un’altra tripla di Booker. Pajola al solito ci mette tutto e di più, anche la propria incolumità, e si procura un brutto taglio all’altezza del sopracciglio, tornando poi in campo con una vistosa fasciatura. Lì si svegliano le Vu Nere, che con Shengelia e Cordinier ricuciono fino a passare in avanti: break di 14-2 chiuso da una tripla di Morgan e Bologna è avanti sul 18-20 al 10′.

Nel secondo parziale si segna con il contagocce, nei primi tre minuti solo i tedeschi trovano il fondo della retina con Obst e Napier per il 23-20. Rientra Pajola e si sblocca anche la Virtus con la tripla di Morgan per il pari. Le percentuali dall’arco del Bayern si abbassano, ed è un buon risultato per la squadra di Ivanovic che non brilla nella metà campo offensiva. Ci pensa un tiro pesante di Belinelli (agli unici minuti del suo match) a rompere l’equilibrio, la guardia azzurra è calda e con un altro tiro pesante nel finale scrive il 32-35 dell’intervallo lungo.

Gli attacchi iniziano a girare molto meglio nel secondo tempo: Tucker e un gioco da tre punti di Shengelia scrivono il +8 sul 32-40 al 22′. I tedeschi provano a rimettersi in scia ma trovano contro un ottimo Grazulis, che con altri due tiri pesanti scrive il 39-48 al 23′. Arriva la reazione veemente dei tedeschi, con Voigtmann ed Edwards che rimettono in scia la propria squadra, ma Cordinier e Shengelia imprimono un altro strappo per il +7 (47-54). Il lungo tira e molla vede il Bayern riportarsi sotto di due con i liberi di Napier, ma l’1/2 ai liberi di Diouf e la schiacciata di Polonara fanno chiudere il terzo parziale sul 52-57.

Si torna a segnare con il contagocce negli ultimi 10 minuti: Napier apre con il canestro del -3, ma poi arriva Morgan con un gioco d tre punti che riallontana la Virtus sul +7 al 33′ (54-61). Il Bayern fa davvero fatica in attacco, sbloccandosi con una tripla, ma risponde Hackett da campione tenendo i bavaresi lontani. Ma lo schiaffo decisivo arriva al giro di boa: antisportivo su Polonara che fa 2/2, subito dopo Pajola mette i primi tre della sua partita, ma sono pesantissimi, validi per il +12 che costringe Herbert al time out disperato. Sembra chiusa, ma in un amen arriva il canestro di Booker e la tripla di Giffey che riportano il Bayern sul -7. Poi ci pensa Edwards a riportare i suoi sul -2 a due minuti dal termine, ma è Shengelia a risolvere i problemi lucrando i liberi della staffa.