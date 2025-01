Basket, decisa la Final Eight di Coppa Italia, ora inizia il girone di ritorno della Serie A

Si è concluso lo scorso weekend il girone d’andata del massimo campionato italiano di basket e, così, si sono decise le otto formazioni che si sono qualificate per la Final Eight di Coppa Italia. Così, ora, è il momento del lunghissimo sprint finale per conquistare i playoff di campionato, con il girone di ritorno che prende il via questo fine settimana.

Si parte domani con i due anticipi del sabato. A Reggio Emilia la Unahotels ospita la Pallacanestro Trieste, con le due formazioni che hanno staccato il biglietto per Torino e che sono appaiate in classifica a 18 punti. Uno scontro diretto, dunque, per due squadre che sognano in grande. A seguire si disputa Trento-Treviso, con i padroni di casa che dopo aver dominato l’avvio di stagione hanno sofferto un po’, chiudendo il girone d’andata terzi, mentre Treviso è scottata per aver mancato di poco l’accesso alle Final Eight.

Domenica, invece, tutti gli altri match. Si inizia all’ora di pranzo con Napoli-Sassari, una sfida di bassa classifica, con i campani alla disperata ricerca di punti dopo aver chiuso l’andata all’ultimo posto con due sole vittorie, mentre i sardi arrivano all’appuntamento a poche ore dall’esonero di Nenad Markovic e sulla panchina siederà Massimo Bulleri. Alle 17, invece, ci si sposta a Venezia per Reyer-Olimpia Milano. I veneti stanno vivendo una stagione anonima, tra alti e bassi, ma hanno bisogno di iniziare a correre per restare in corsa per i playoff, mentre Milano – reduce dal pesante ko con il Partizan Belgrado – arriva dopo il doppio, faticoso, impegno di Eurolega e con tanti uomini in infermeria.

Gli altri match di giornata sono Scafati-Trapani, coi campani che vogliono uscire dalla zona calda della classifica, mentre i siciliani sognano la vetta del campionato. Poi i primi della classe di Brescia ospitano Tortona, quindi sfida tra due candidate d’obbligo ai playoff, mentre si continua con Pistoia obbligata a vincere per togliersi dal penultimo posto e che ospita Varese, che vincendo metterebbe la salvezza quasi in tasca. Infine, ultimo match lunedì sera, con Virtus Bologna-Cremona, con gli emiliani chiamati a confermarsi nella top 4 del campionato e lombardi che sognano un difficile colpaccio per risalire una durissima china.