Basket, vittorie per Olimpia Milano e Trento in Serie A. La Virtus Bologna cade a Sassari contro la Dinamo

La Serie A di basket ha completato oggi la diciassettesima giornata della regular season 2024-2025 con quattro partite andate in scena in questo pomeriggio: andiamo a fare quindi un breve riepilogo di quanto accaduto sui parquet del Bel Paese.

La Vanoli Cremona trova un successo importante in chiave salvezza superando all’overtime la Givova Scafati col punteggio di 88-85, con la squadra di coach Marco Ramondino che è riuscita ad impattare al termine dei tempi regolamentari (74-74) ma non è riuscita poi a ribaltare l’inerzia in proprio favore nell’extra-time nonostante i 30 punti di uno scatenato Gray e i 17 di Akin. Per la Vanoli decisivi i 22 punti di Willis ed i 20 di Owens, con 11 punti equamente divisi tra Lacey e Nikolic che hanno dato il loro contributo per la vittoria casalinga di fronte al pubblico del PalaRadi.

La Dolomiti Energia Trentino aggancia la coppia di testa composta da Brescia e Trapani vincendo il derby del ‘Triveneto’ contro l’Umana Reyer Venezia per 70-74. L’Aquila ha giocato un buon secondo quarto toccando anche la doppia cifra di vantaggio, subendo però la reazione degli oro-granata nella ripresa senza però perdere la bussola nei 10’ decisivi con l’asse americano Lamb-Ford che ha alzato l’intensità trascinando i bianconeri con 17 e 15 punti – all’Umana non bastano la doppia doppia di Kabengele (17 punti e 10 rimbalzi) e gli 11 punti di Simms per rispettare il fattore campo.

L’Olimpia Milano deve tirare fuori l’orgoglio per avere la meglio su una coriacea Trieste per 87-74. Coach Ettore Messina deve fare i conti con le assenze pesanti di Mirotic e Nebo, ritrovando però un Zach LeDay autore di 12 punti al pari di Stefano Tonut e Freddie Gillespie – 17 punti di Shavon Shields top scorer, con Brown e Valentine migliori realizzatori degli ospiti. Trieste gioca a viso aperto per 20’ dove mette in difficoltà i campioni d’Italia (33-43), con l’Olimpia che nell’ultimo quarto innesta le marce alte scappando nel finale e trovando così un successo che dà morale soprattutto in vista del difficile impegno in Eurolega di giovedì contro i greci del Panathinaikos Atene.

Nel match che chiudeva il programma della domenica di basket in Serie A la Virtus Bologna cade a Sassari sotto i colpi della Dinamo che esulta al PalaSerradimigni per la prima vittoria di coach Massimo Bulleri arrivato in Sardegna pochi giorni fa. Bendzius e Fobbs si rendono protagonisti con 16 punti segnati ciascuno, mentre per la Virtus 13 punti equamente divisi tra Marco Belinelli e Rayjon Tucker non sono sufficienti ad evitare il secondo ko consecutivo in pochi giorni tra Eurolega e campionato – Alessandro Pajola accarezza la doppia doppia con 12 punti e 9 assist, al pari di ‘Momo’ Diouf con 12 punti e 9 assist. Nonostante la battuta d’arresto le Vu Nere rimangono al quarto posto in graduatoria a quota 24 punti, a solo due punti di distacco dal trio Trapani-Brescia-Trento e a +2 sull’Olimpia Milano.