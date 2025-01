Basket, Venezia cade in casa contro il Cluj-Napoca in EuroCup

Si è appena conclusa al Taliercio la sfida valevole per la quindicesima giornata dell’EuroCup di basket e in campo sono scese la Reyer Venezia e il Cluj-Napoca. Un match fondamentale per entrambe le formazioni, con i veneti che dovevano difendere la vittoria in più di vantaggio sui rumeni per consolidare la propria posizione in zona playoff. Gli ospiti, invece, dovevano vincere per agganciare Venezia ed entrare nella top 6 del girone. Ecco come è andata.

Partenza in salita per Venezia, con tre triple del Cluj-Napoca, una pure con fallo subito, a dare il là al match. Non si sbloccano i padroni di casa e ospiti che volano sul +12 dopo soli 3 minuti di gioco. Venezia trova, finalmente, la via del canestro e un contro parziale di 8-0 riapre i giochi, anche se i rumeni restano avanti. Anzi, dopo la fiammata dei veneti nuovo parziale per gli ospiti e si va al primo stop sul 14-22.

Continua a correre il Cluj-Napoca anche a inizio secondo quarto, superando la doppia cifra di vantaggio, con Venezia che soffre tantissimo. Dopo 4’ di gioco arriva il massimo vantaggio per gli ospiti sul +15, ma poi arrivano sette punti consecutivi di Ennis a ridurre il gap. Torna a -6 Venezia, ma un nuovo strappo rilancia la fuga dei rumeni che vanno al riposo avanti 29-42.

Parte meglio Venezia nella ripresa, con un primo parziale di 6-0 per avvicinarsi al Cluj-Napoca, poi altro mini parziale e match che torna quasi in equilibrio, con la Reyer sotto solo di 4 punti dopo quattro minuti di gioco. Continua a spingere la squadra di casa, sono fallosi gli ospiti e dalla lunetta Venezia impatta il risultato dopo 5 minuti. Prova a riallungare la squadra ospite, ma questa volta i veneti reagiscono subito e con la tripla di Wiltjer passano anche in vantaggio, poi si va all’ultimo stop sul 60-60.

Il primo acuto dell’ultimo quarto è del Cluj, che prova ad allungare. Prova a rispondere Venezia, ma gli ospiti non permettono a ricucire il gap, mentre passano i minuti e i rumeni mantengono un vantaggio minimo sul parquet. E nel finale allungano, con il Cluj-Napoca che vince 77-88 e aggancia Venezia in classifica.