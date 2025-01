Basket, un inizio sprint porta il ritorno alla vittoria: Trento batte Ulm in Eurocup

La Dolomiti Energia Trento batte un colpo anche in Eurocup. La squadra di Paolo Galbiati si rialza dopo aver perso il primato in campionato e si prende lo scalpo del Ratiopharm Ulm per 86-71, mettendo così fine a una striscia di tre ko in fila grazie a un inizio sprint. La coppia Lamb-Forb ne mette rispettivamente 21 e 20, mentre Saliou Niang ne segna 8 con un solo errore al tiro e colleziona anche 12 rimbalzi.

Il successo di Trento è dettato da due minuti e mezzo folgoranti. Apre Niang, poi le triple di Cale e Lamb (8 nel quarto per lui) fanno scappare via i padroni di casa sul 15-0 all’inizio del quinto minuto di gioco. Il primo canestro degli ospiti è di Isaiah Roby, con i teutonici che si riportano sul -9 con il canestro di Jallow (17-8 al 7′) ma entra in gioco Jordan Ford, sette punti e punto esclamativo sul primo parziale chiuso sul 25-10.

Ulm ci vuole provare ancora provando a stringere le maglie in difesa, break di 2-8 con Jessup sugli scudi e si torna sotto la doppia cifra di svantaggio (27-18). Il gioco da quattro di Quinn Ellis però spegne subito le velleità dei tedeschi e Trento torna ad allungare, toccando il +18 con le triple di Badalau e Ford (38-20 al 17′), con i padroni di casa a gestire sul 43-28 all’intervallo.

La forbice continua ad aprirsi e a chiudersi leggermente; la Dolomiti mette su un altro strappo e i due punti di Niang significano il massimo vantaggio sul +21 (54-33 al 23′), poi replicato anche nel quarto parziale con i primi punti di Forray per il 75-54. Lì la squadra di Galbiati si siede un po’, un break tedesco di 10-0 sembra ridare significato ala partita ma non si ci riavvicina oltre al -11, con Trento che può sorridere.