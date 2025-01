Basket, Treviso ferma la striscia di Brescia. Colpo di Napoli con Tortona negli anticipi della Serie A

Vittorie casalinghe nei due anticipi della quattordicesima giornata della Serie A di basket. Si comincia da Treviso con la splendida vittoria della Nutribullet, che ferma la striscia di sette vittorie consecutive della Germani Brescia. I veneti si impongono per 86-84 e ottengono due punti che mantengono vivo il sogno Final Eight di Coppa Italia. Con questo successo, infatti, Treviso agguanta a 14 punti Trieste all’ottavo posto, mentre Brescia manca la possibilità di portarsi in vetta in solitaria.

Primo tempo di dominio dei padroni di casa, che chiudono avanti di sedici punti all’intervallo. Al rientro in campo comincia la rimonta di Brescia, che arriva sul -1 con la tripla a due minuti dalla fine di Della Valle. Treviso rischia, ma la tripla di Harrison dà un fondamentale +4. Rivers accorcia dalla lunetta, ma Ivanovic sbaglia il canestro della vittoria a quattro secondi dal termine. Per Treviso i migliori sono D’Angelo Harrison con 20 punti e Bruno Mascolo, che mette a referto 19 punti; mentre a Brescia non bastano i 25 punti di Amedeo Della Valle.

Colpo importante in chiave salvezza per Napoli. Dal ritorno di Pullen e Zubcic la squadra campana è completamente cambiata ed ora la permanenza in Serie A non sembra più un miraggio. Seconda vittoria consecutiva al Pala Barbuto per Napoli, che batte la Bertram Tortona per 92-83 con i piemontesi che erano reduci da tre vittorie consecutive. Napoli ora sale a quattro punti e raggiunge in classifica Cremona ed è a -2 da Pistoia; mentre Tortona deve per il momento rinunciare alla certezza della qualificazione alla Final Eight.

Dopo venti minuti di equilibrio, Napoli riesce ad allungare nel terzo quarto, costruendo il parziale che porta i campani sulla doppia cifra di vantaggio. Tortona prova a reagire nell’ultimo quarto, ma Napoli riesce a rispondere ad ogni assalto dei piemontesi. Prestazione fenomenale di Jacob Pullen, che è l’assoluto trascinatore di Napoli con 28 punti, mentre per Tortona ci sono stati i 18 punti di Christian Vital e i 16 di Tommaso Baldasso.

I TABELLINI DELLE PARTITE

NUTRIBULLET TREVISO – GERMANI BRESCIA 86-84 (26-13, 24-21, 21-28, 15-22)

Treviso: Bowman 7, Harrison 20, Torresani 2, De Marchi, Mascolo 19, Mazzola 4, Mezzanotte 7, Pellegrino, Alston 11, Paulicap 5, Macura 11

Brescia: Bilan 8, Ferrero, Dowe 10, Della Valle 25, Ndour 8, Burnell 6, Tonelli, Ivanovic 20, Mobio, Rivers 4, Cournooh 3, Pollini

NAPOLI BASKET – BERTRAM TORTONA 92-83 (20-17, 23-22, 26-18, 23-26)

Napoli: Pullen 28, Zubcic 8, Treier, Pangos 5, De Nicolao, Woldentensae 2, Saccoccia, Newman 11, Green 20, Totè 10, Biar, Bentil 8

Tortona: Zerini, Vital 18, Kuhse 10, Candi 3, Denegri 6, Strautins 12, Baldasso 16, Kamagate 8, Biligha, Severini 5, Borasi, Weems 5