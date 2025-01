Basket, Trento espugna il campo del Badalona e tiene viva la speranza in Eurocup

Una vittoria che tiene accesa la fiammella della speranza della qualificazione. La Dolomiti Energia Trento di Paolo Galbiati ottiene la sesta vittoria stagionale nel girone A di Eurocup battendo la Joventut Badalona per 86-100 in una sfida condotta sin dalle prime battute. Giornata positiva al tiro pesante per i viaggianti, che chiudono con un buonissimo 10/24 e ringraziano Myles Cale, per lui 21 punti e 4/6 dall’arco; Jordan FOrd ne aggiunge 15, 14 e 5 assist invece per Quinn Ellis.

Dopo i primi minuti equilibrati, il primo a mettere le marce alte è Myles Cale che segna i primi nove punti di Trento, due liberi di Niang siglano il +5 al 5′ ma arriva la risposta dell’ex Houston Rockets Sam Dekker (8-11). L’attacco spagnolo si regge quasi esclusivamente sullo statunitense scuola Wisconsin, ma gli ospiti sono più vivi e tentano la prima fuga con Ellis e Mawugbe, prima che i due di Roberson sulla sirena chiudono il primo parziale sul 18-24.

Il secondo quarto però si apre subito bene per la Dolomiti: quattro punti di Niang, triple di Lamb e Cale e ospiti che toccano il +14 al 13′ (20-34). Badalona trova però la forza di rispondere con Pau Ribass ed il solito Dekker, che al 17′ costringono Galbiati al time out sul 33-40. Ma viene in soccorso Zukauskas, glaciale dalla lunetta, che assieme a Mawugbe e una tripla di Forray respingono l’assalto iberico sul 44-52 dell’intervallo lungo.

Uno squillo di Lamb in apertura di terzo quarto permette a Trento di rimanere ancora in doppia cifra di margine (47-58 al 23′), ma la Joventut ha talento a non finire: Dekker, Tomic e la tripla di Hanga riportano sotto i padroni di casa un minuto dopo (54-60). Ci pensa un tiro da tre punti di Cale e quattro punti in fila di Ellis a togliere le castagne dal fuoco alla Dolomiti, ma nel finale di parziale ancora Lamb (otto dei suoi 11 punti nel quarto) e cinque di Ford spingono dietro Badalona sul 61-76.

E nell’ultimo quarto non c’è partita, con la squadra di Galbiati che mantiene sempre la doppia cifra di margine e concede la gloria anche al classe 2006 Badalau, che ringrazia con una tripla a un minuto dal termine. Trento ringrazia e tiene ancora viva la speranza, seppur difficile: bisogna ora sperare in due sconfitte di Buducnost e Vilnius, seste in coabitazione con una vittoria in più, rispettivamente con Ulm e Gran Canaria, per poter tornare legittimamente in corsa per la qualificazione alla fase ad eliminazione con ancora due partite da giocare.