Enrico Casella: “Asia D’Amato in recupero, Alice fuori forma: le aspettiamo quando sarà necessario”

Asia D’Amato e Alice D’Amato sono tornate in gare in occasione della seconda tappa di Serie A disputata ad Ancona, esibendosi esclusivamente alle parallele asimmetriche. Prima del debutto nel capoluogo marchigiano, a cui ha fatto seguito la prova di Desio sempre nel massimo campionato italiano a squadre, Enrico Casella ha fatto il punto delle situazione sulle due gemelle genovesi ai microfoni di Chiara Sani per Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport.

Il Direttore Tecnico della Nazionale si è espresso su due fari del gruppo che da anni sta dando soddisfazioni, conseguendo risultati di lusso: “Asia è in recupero dall’infortunio degli Europei di Rimini e dall’operazione al crociato, siamo felici di rivederla in campo gara. Per Alice ci sono state un po’ di vicissitudini dopo la medaglia d’oro: con i vari impegni non ha potuto lavorare, è ampiamente fuori forma, più di Asia, ha avuto un problema al polpaccio. Queste ragazze ci serviranno nella seconda parte dell’anno e soprattutto nella seconda parte del quadriennio“.

Il tecnico bresciano ha poi proseguito, allungando un po’ lo sguardo: “Abbiamo anche delle giovani atlete senior che hanno bisogno di fare esperienza, bisognerà anche gestire un po’ queste situazioni e alternare un po’ la vecchia guardia, che quando recupererà dagli infortuni saprà tornare ai livelli che ci ha abituato, con le nuove emergenti per cercare di fare un buon mix verso Los Angeles (dove si disputeranno le Olimpiadi nel 2028, n.d.r.)“.

Un passaggio sulla condizione fisica delle veterane: “Hanno tirato tanto e sono anni che sono sempre pronte, ottenendo tutti questi risultati. Hanno avuto bisogno di tirare il fiato, allenarsi è stato difficile. Loro sono abituate a lavorare da anni e questo crea una serie di problematiche per il rientro, bisogna avere pazienza e aspettare“.

Enrico Casella ha poi fatto un’anticipazione verso il Trofeo di Jesolo in programma il 12-13 aprile: “Avremo due squadre senior e due squadre junior, quindi 12 ginnaste per categoria e in questo momento sane ne ho 14 e 14, speriamo rientrino dagli infortuni. Bisogna recuperare per bene senza avere fretta“.

Chiusura mostrando grande ottimismo verso i prossimi impegni: “Godiamoci le nostre campionesse e le aspetteremo quando sarà necessario nella forma che ci ha dato tanta soddisfazione. Quando è ora di mettere la freccia abbiamo imparato a farlo, questa frase è rimasta famosa dai tempi di Vanessa Ferrari ai Mondiali dopo la caduta alla trave. Ora non è il momento di metterla, aggiustiamo i motori, mettiamoli a punto e poi vediamo“.