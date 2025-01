Basket, Trento cade in casa contro Cremona in Serie A. Vittorie convincenti per Milano, Venezia e Virtus Bologna

Va in archivio anche la quattordicesima giornata della Serie A di basket 2024-2025, con il programma completato da pochi minuti: andiamo a riepilogare quindi brevemente quanto accaduto sui parquet del Bel Paese, ad un solo turno al termine dal girone di andata che andrà a definire le otto squadre qualificate alla Final Eight di Coppa Italia.

ESTRA PISTOIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 82-115

L’Olimpia Milano non concede scampo all’Estra Pistoia e vince nettamente in Toscana col punteggio di 82-115. I campioni d’Italia impongono il proprio ritmo fin dalle prime battute (19-27), ritrovandosi poi a +8 all’intervallo lungo (44-52). Nella ripresa i meneghini aumentano notevolmente i giri del proprio motore, aggiornando costantemente il massimo vantaggio (+25) e chiudendo sul +22 dopo 30’ di gioco (65-87). L’Estra è in totale confusione e sprofonda ulteriormente nella frazione conclusiva fino anche al -36 (67-103), con l’Olimpia che amministra l’enorme margine accumulato per il 82-115 con cui fa saltare il fattore campo al PalaCarrara e stacca anche il pass per la Final Eight di Coppa Italia.

TOP SCORER

Pistoia: Forrest 24, Christon 17, Kemp e Silins 15

Olimpia Milano: Brooks 28, Tonut 15, Mannion 13

GIVOVA SCAFATI-PALLACANESTRO TRIESTE 107-110 dTs

Serve un overtime a Trieste per piegare la resistenza di una mai doma Givova Scafati per 107-110 dopo 45′ di autentica battaglia. I campani escono benissimo dai blocchi (31-17), con i giuliani che nella seconda frazione risalgono parzialmente la china fino al -7 con cui si va negli spogliatoi (54-47). Nel terzo quarto la Givova rimane davanti nel punteggio con due possessi pieni (76-70), ma gli ospiti non intendono alzare bandiera bianca e trovano la forza per pareggiare i conti all’ultima sirena (94-94) per portare la partita all’overtime. Nel tempo supplementare Trieste sembra aver portato l’inerzia dalla propria parte, ma Scafati non molla ed impatta nel punteggio (103-103) prima di subire il break che decide la sfida in favore dei biancorossi (107-110).

TOP SCORER

Scafati: Gray 30, Stewart 29, Cinciarini 13

Trieste: Valentine 27, Ross 25, Brown e Utjoff 17

UMANA REYER VENEZIA-TRAPANI SHARKS 91-82

L’Umana Reyer Venezia non trema al Taliercio contro la temibile Trapani, rispettando il fattore campo per 91-82 ed interrompendo così la striscia positiva di sette successi consecutivi dei siciliani. Primo quarto equilibrato (26-31), con gli oro-granata che trovano un piccolo allungo per portarsi a +4 alla pausa di metà partita (56-52). Nella terza frazione la partita prosegue sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che lottano punto a punto e si ritrovano in perfetta parità dopo 30’ (70-70). Nell’ultimo parziale la Reyer cerca di dare la spallata decisiva, con Trapani che fatica a contenere l’offensiva veneta e scivola nel punteggio: finisce 91-82, con Kabengele che mette il suo sigillo grazie a 16 punti e 6 rimbalzi.

TOP SCORER

Venezia: Kabengele 16, Ennis e Wiltjer 13

Trapani: Notae 21, Galloway 13, Robinson 11

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-VANOLI CREMONA 76-80

La Dolomiti Energia Trentino cade contro una Vanoli Cremona agguerrita alla ricerca di punti importanti per la salvezza per 76-80, con i bianconeri attesi dal ‘big match’ della settimana prossima contro la Germani Brescia con cui sono appaiati in vetta alla classifica a quota 20 punti. Esonerato coach Demis Cavina, la panchina dei lombardi è affidata a Pierluigi Brotto. L’Aquila preme subito sull’acceleratore con un primo quarto da 22-9, con la Vanoli che nel secondo parziale si ritrova anche a -19 (36-17) ma non si perde d’animo e chiude il primo tempo sotto di solo otto lunghezze (44-36). Nella ripresa la Dolomiti Energia ritrova fluidità in attacco e la doppia cifra di vantaggio (59-49), ma Cremona non intende mollare e nella frazione decisiva trova la forza di operare il sorpasso riuscendo al contempo ad arginare l’offensiva dei padroni di casa per il 76-80 con cui i cremonesi esultano per due punti conquistati in ottica salvezza.

TOP SCORER

Trento: Cale e Forray 13, Lamb e Pecchia 12

Cremona: Nikolic 13, Davis e Willis 11

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 57-69

La Virtus Bologna si aggiudica il derby emiliano battendo a domicilio l’Unahotels Reggio Emilia per 57-69, agganciando così al terzo posto a quota 20 punti Trapani. Le V-nere non sembrano accusare le fatiche di Eurolega e si trovano a +5 alla prima sirena (13-18), toccando anche il +12 nella seconda frazione (20-32) prima di subire una reazione dei reggiani al termine del parziale (28-34). Nel terzo quarto l’Unahotels inanella una serie di canestri che gli consentono di mettere la freccia (44-42), con la Virtus Bologna che risponde subito e va a +4 prima di entrare nei 10’ decisivi (44-48). La Virtus riesce a scappare nella frazione finale, con la Reggiana che sembra aver esaurito le energie nonostante la doppia doppia sfiorata dall’ex NBA Faried (14 punti e 6 rimbalzi): finisce 57-69 al PalaBigi, con l’Unahotels che incappa nella seconda sconfitta di fila mentre la Segrafredo rimane in scia alle battistrada Trento, Brescia e Trapani.

TOP SCORER

Reggio Emilia: Faried 14, Barford 11, Uglietti 10

Virtus Bologna: Belinelli 19, Pajola 10, Hackett 9