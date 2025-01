Basket: Tortona, che harakiri in Champions League! Jackson ne fa 34 e trascina Wurzburg negli ultimi secondi

Vero e proprio harakiri della Bertram Tortona nella prima giornata della seconda fase di Basketball Champions League 2024-2025. Il Derthona Basket di Walter De Raffaele regala, in tutti i sensi, la vittoria al FIT/ONE Wurzburg di Saso Filipovski per 80-79, con Jhivvan Jackson autore di una straordinaria performance da 34 punti (e 7/11 da tre). Al club piemontese non bastano i 23 di Christian Vital e i 18 di un mirabile Davide Denegri, quasi decisivo nel girare a favore di Tortona le sorti del confronto.

Primi due minuti tutti favorevoli a Tortona, con la Bertram che viene spinta da Kamagate e Strautins sullo 0-6. Gli ospiti cercano la fuga con cinque punti in fila di Kuhse, ma dal 5-11 arrivano tre triple una dietro l’altra di Jackson ed è timeout per De Raffaele. Il parziale prosegue con Williams e Lewis, fermandosi sul 13-0 perché Denegri ne mette cinque per il 18-16 dopo un quarto.

Baldasso rientra in campo colpendo per il sorpasso, ma Jackson non ci pensa nemmeno a rallentare, guidando i suoi fino al +10 (31-21) nel giro di cinque minuti. Tortona in questa fase fa parecchia fatica, ma dopo un’altra tripla di Jackson riesce a riorganizzarsi difensivamente. In attacco i problemi restano, ma quantomeno arrivano diversi liberi importanti procurati soprattutto da Vital, e dal 34-24 in tre minuti si arriva sul 34-33. Lo stesso Vital riporta avanti i bianconeri (35-36), solo che Dawkins colpisce da tre sulla sirena ed è 39-36 all’intervallo.

Klassen colpisce subito al rientro in campo, ed in questa fase Wurzburg riesce a variare molto la quota realizzatori risalendo fino al +8 dopo 2’14”. La coppia Kamagate-Vital, dalla lunetta e con iniziative personali, dal 49-41 piazza uno 0-6 che fa sperare gli ospiti, capaci poi di un parziale molto più ampio che è di 2-15 e che vede infiammarsi anche Denegri con due triple che seguono quella di Vital: a 10′ dal termine è 53-56 perché Dawkins riesce a realizzare ancora sulla sirena.

In questa fase Denegri trova un ulteriore gioco da tre punti per il 56-59, ma per due minuti le realizzazioni scarseggiano. Steinbach fa ripartire il club bavarese, che torna avanti con Lewis, ma a quel punto Tortona difende, Kamagate inchioda la schiacciata, Denegri continua il suo gran momento e Baldasso colpisce ancora da tre per il 66-73. Jackson prova di nuovo a ravvivare il club di casa, che approfitta di Steinbach per il -3 a 28″ dalla fine. Vital infila due liberi, appunto, vitali per il 72-77, ma a quel punto succede l’inverosimile. Lo stesso Vital regala tre liberi a Jackson, che li realizza tutti, poi è lui stesso a fare 2/2, ma in quattro secondi, e con 15″ da giocare, Lewis sigla il -1. De Raffaele chiama timeout, ma ancora Vital perde palla, la recupera Jackson e a quel punto il fallo arriva dopo poco tempo. Jackson fa 2/2, tocca a Denegri organizzare l’ultimo, disperato tentativo, che però non va.

FIT/ONE WURZBURG BASKETS-BERTRAM DERTHONA TORTONA

WURZBURG – Lewis II 13, Kone* 5, Wishart 1, Klassen* 5, Ugrai 2, Steinbach* 11, Sklandanowski ne, Wank*, Dawkins 7, Williams 2, Jackson* 34. All. Filipovski

TORTONA – Zerini, Vital* 23, Kuhse* 5, Gorham* 11, Candi, Denegri 18, Strautins* 4, Baldasso 6, Kamagate* 10, Biligha, Severini, Weems 2. All. De Raffaele