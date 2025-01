Basket, sfida d’alta classifica tra Trento e Brescia in Serie A. L’Olimpia Milano ospita Reggio Emilia

La Serie A di basket completa il girone di andata nel weekend alle porte con la quindicesima giornata della regular season, che andrà a definire le otto squadre qualificate alla Final Eight di Coppa Italia in programma a metà febbraio a Torino: scopriamo insieme cosa ci attende.

Il primo anticipo del sabato sera vede la Betram Tortona ospitare alle 19:30 la Givova Scafati, con il neo-allenatore dei campani Marco Ramondino che si troverà di fronte la squadra che ha guidato per diversi anni portandola dalla Serie A2 fino alle prime posizioni del massimo campionato. Alle ore 20:00 il PalaLeonessa di Brescia sarà teatro del ‘big match’ tra la Germani e la Dolomiti Energia Trentino: chi vince rimarrà da solo in vetta alla classifica, con le due compagini reduci da un ko nell’ultimo turno. Alle 20:30 i Trapani Sharks cercano di rialzare la testa contro la Dinamo Sassari per rimanere in scia alle avversarie, con i sardi che provano a risalire posizioni in classifica.

Passando poi a domenica 12 gennaio, alle 16:30 la Vanoli Cremona attende l’Umana Reyer Venezia per dare continuità al successo contro Trento della settimana scorsa ed allontanare la zona calda della classifica. Alle ore 17:00 l’Olimpia Milano sfida all’Unipol Forum di Assago una delle squadre più in forma del momento ovvero l’Unahotels Reggio Emilia, con i meneghini reduci dalla trasferta di Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv. Alle ore 18:15 l’Openjobmetis Varese se la vedrà contro la Nutribullet Treviso, con i veneti che cercano in extremis l’ultimo pass disponibile per la Coppa Italia mentre i lombardi cercano il secondo successo consecutivo.

Alle ore 19:00 sfida tra Trieste e l’Estra Pistoia, con i giuliani che una settimana fa hanno espugnato Scafati all’overtime mentre i toscani hanno subito una pesante sconfitta casalinga contro l’Olimpia Milano. Completa il programma della quindicesima giornata il posticipo delle ore 20:45 tra la Virtus Bologna e Napoli, con i partenopei che si trovano all’ultimo posto in graduatoria ma venderanno cara la pelle per continuare a sperare nella salvezza.