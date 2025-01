Basket femminile: Reyer Venezia, l’Eurolega si chiude con una sconfitta a Istanbul contro il Fenerbahce

La sconfitta di oggi dell’Umana Reyer Venezia nella penultima giornata di Eurolega femminile contro il Fenerbahce, a Istanbul, per 86-66, certifica semplicemente ciò che era già noto: il termine ufficiale del cammino orogranata nella massima competizione continentale. Questi 40′, infatti, non hanno cambiato il destino della squadra di Andrea Mazzon, quest’oggi priva peraltro anche di Matilde Villa. Per le giallonere 22 di Emma Meesseman e 14 di Tina Charles (con 10 rimbalzi), per le venete 15 di Kamiah Smalls e Awak Kuier.

Per un quarto Venezia regge il ritmo del club turco, se non altro perché a Charles, Meesseman e Williams rispondono con costanza Kuier, Berkani, Nicolodi e poi soprattutto Smalls. Di nuovo Berkani, stavolta con Santucci e Fassina, fa sì che la Reyer sia avanti 22-25 dopo un quarto, ma il secondo si trasforma in un affondo del Fenerbahce con la coppia Meesseman-Williams a fare ciò che vuole in attacco, mentre le vie si chiudono in difesa. All’intervallo è 47-33.

Al rientro in campo Venezia non riesce più a colmare il divario, che peraltro serve eccome al Fenerbahce perché una vittoria garantisce l’ingresso al play-in di semifinale col primo posto nel girone F (e, potenzialmente, l’incrocio col Famila Schio, se le circostanze causassero tale confronto). Il piede, dunque, non se ne va dall’acceleratore dalla parte delle turche, che però devono stare attente a inizio ultimo quarto. Sotto 70-53, infatti, l’Umana piazza una fiammata da 2-11 con Smalls e Fassina fino al 72-64. Mancano 6’43”, ma da quel momento è solo onda giallonera con un decisivo 14-2.

Va ricordato che, nonostante manchi ancora una giornata al termine, per Venezia l’Eurolega si chiude qui perché sono state annullate le due partite con il Polkowice, che ha rinunciato a proseguire fin dalla seconda giornata della seconda fase. Questo ha cambiato tutte le carte in tavola, pregiudicando sostanzialmente una larga parte delle speranze veneziane, che ne avevano ancora per andare ai play-in prima del fatto compiuto.

FENERBAHCE OPET ISTANBUL-UMANA REYER VENEZIA 86-66

FENERBAHCE – Uzun* 9, Atkins 2, Williams* 13, Lekovic 2, Sacalir 7, Meesseman* 22, Milic ne, Senyurek ne, Sabally 12, Allemand* 3, Badiane 2, Charles* 14. All. Garnier

VENEZIA – Logoh ne, Berkani* 11, Smalls* 15, Nicolodi* 14, Stankovic* 1, Cubaj, Miccoli 5, Fassina 11, Santucci 4, Kuier* 15. All. Mazzon