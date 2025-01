Basket: Reggio Emilia firma la rimonta da miracolo a Bonn e vince gara-1 del play-in di Champions League

Incredibile vittoria in rimonta dell’Unahotels Reggio Emilia in gara-1 del play-in di Champions League 2024-2025. La squadra di coach Priftis, con un irreale ultimo quarto da 38 punti, ribalta tutto l’incontro, batte 91-94 il Telekom Baskets Bonn e potrà chiudere il discorso la prossima settimana al PalaBigi. Gran performance da 21 punti di Cassius Winston, ma anche Kenneth Faried sfiora la doppia doppia con 13 e 9 rimbalzi. Ma il re è Jaylen Barford: 34 punti con 7/7 da tre.

Se Reggio Emilia trova una partenza da par suo è soprattutto merito di Cheatham, che non tradisce nei primi cinque minuti ed è autentico trascinatore fino al 7-16 della formazione ospite. Winston ribadisce da tre per il 9-19, ma dall’11-20 cambia radicalmente tutto: prima Griesel e poi Pape riportano la situazione in parità, e Soares firma il sorpasso sul 24-22 dopo 10′.

A inizio secondo periodo si verifica un vero e proprio duello tra McGhee per Bonn e Smith per l’Unahotels, ed in generale l’equilibrio regna sovrano fino a quando, a metà strada verso l’intervallo, Soares decide di inventarsi go to guy di primo pelo. I tedeschi scappano grazie a lui, poi arriva la stabilizzazione e il 49-42 all’intervallo.

McGhee torna in gran spolvero dagli spogliatoi ed è lui a respingere la gran parte degli assalti di Reggio Emilia, con la squadra ospite che si affida praticamente solo al blocco degli americani per tentare di tenere in piedi tutta la situazione. Quando entra in scena Fleming, però, nessuno pare avere idea di come fermarlo e allora la fuga per Bonn è vera, e assume la forma di un pesantissimo +16 che sembra porre una seria ipoteca sul match a 10′ dalla fine.

Quando tutto pare quasi finito, una luce l’accendono Vitali e Uglietti, che dal 72-56 riportano a -9 i compagni. L’assalto reggiano è respinto una prima volta da Soares, Fleming e Griesel, ma con la coppia Faried-Barford gli ospiti non intendono mollare. E, anzi, arriva con impressionante rapidità il -1 (84-83) a 3’44” dal termine. Furiosa è la lotta che si accende da tre a quel punto, che però vede alla fine un imprescindibile Barford dare il là per il sospirato sorpasso a quota 87-89 con 2’13” da giocare. Soares subisce fallo sulla tripla, ma fa 2/3, Winston risponde con i due dell’89-91. Kennedy, a -33″, pareggia ancora, ma l’ultima parola ce l’ha Winston a -17″ con il nuovo +2. Entra in scena Faried che poco dopo ruba un pallone vitale, fa 1/2, ma si avventa sulla sfera Vitali ed è la vittoria per l’Unahotels.