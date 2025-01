Basket, Reggio Emilia è alle top 16 di Champions League: Bonn battuta anche in gara-2

Reggio Emilia è alle Top 16 di Champions League. La squadra di Dimitris Priftis trova il successo anche in gara 2 con la Telekom Basket Bonn per 73-70 aggiudicandosi anche gara 2 al PalaBigi, e ribalta dunque il pronostico grazie ad un ottimo Winston, autore di 23 punti alla sirena finale.

L’inizio vede Winston ed Hume scambiarsi favori, diventando i principali fautori dei due attacchi. Si procede affiancati fino al 12 pari: sono cinque punti in fila di Smith al settimo minuto a permettere a Reggio la fuga sul +8, prima che i liberi di Soares chiudano il primo parziale sul 21-15.

Reggio rimane in avanti grazie ai canestri di Faried e Winston per il 28-24, ma si segna poco nei primi cinque minuti. E arriva la sfuriata di Bonn, prima Pope e Kennedy, poi due triple di Hume e Fleming per il vantaggio tedesco sul 28-35 al 17‘. Ma Winston si prende sulle spalle l’attacco Reggiano: sei punti in fila per il 34-37 con cui si va negli spogliatoi.

Ma la partita cambia nei primi tre minuti del terzo parziale: Goumbaud e un superlativo Faye sono fautori di un 8-0 che porta Reggio avanti sul 42-37 al 23′. Kennedy ridà vita agli ospti, ma Reggio prova a resistere fino a che Fleming non firma sei punti in fila sul 45-46. Reggio Emilia avanza dalla lunetta, grazie ai tiri a cronometro fermo riesce a chiudere avanti il terzo quarto sul 52-49.

E Reggio fugge ancora, un gioco da tre punti che segue un appoggio al volo di Faried concede il +8 ai padroni di casa (57-49). Ma Winston e McGhee rimettono Bonn in scia, permettendo anche il sorpasso a tre minuti e mezzo dal termine con una tripla proprio di McGhee (63-65). Cheatham si iscrive alla gara nel momento giusto e con due triple fa andare avanti la squadra di Priftis, per poi chiuderla con i liberi di Winston: McGhee e Soares falliscono i tiri del pari e la Unahotels festeggia il passaggio del turno.