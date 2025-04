Basket: Trapani espugna Tortona e si gode la vetta, Trento batte Scafati

Trapani continua a vincere: espugnata Tortona nell’anticipo della 25a giornata di Serie A 2024-2025, fatto questo che vale la prima posizione solitaria almeno per qualche ora. Rimane tra le inseguitrici Trento, che si mantiene a due punti grazie al successo nei confronti di Scafati e in attesa delle evoluzioni dei confronti di domani e lunedì.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GIVOVA SCAFATI 88-78

Non basta a Scafati un Andrea Cinciarini da antologia, con 26 punti e 32 di valutazione: Trento ritorna a vincere dopo due sconfitte consecutive, e lo fa di fronte al pubblico amico per tenere vivo il sogno della vetta della classifica. Si parte con tanto equilibrio: Cinciarini e Akin da una parte, tanto Cale dall’altra fanno la voce grossa. Forray fa il bello e il cattivo tempo, Ford no, Maxhuni neppure e a fine primo quarto è 21-18. C’è subito il sorpasso di Cinciarini e Pinkins al rientro in campo, ma reagisce subito Trento con Niang e arriva anche il +6 a favore dei padroni di casa. L’equilibrio, però, di fatto non riesce a sboccarsi ed è 46-42 all’intervallo.

Si riparte con le cose che sembrano cambiare abbastanza relativamente, ma pian piano la grande presenza di Niang vicino a canestro erode il divario che c’è tra le due squadre: di fatto è lui il grandissimo protagonista del terzo periodo che finisce 65-55. C’è bisogno anche degli altri per la Dolomiti Energia, e se Lamb già nei terzi dieci minuti risponde presente, tocca anche a Mawugbe mettersi in luce nei momenti finali, quando Cinciarini, Akin e Maxhuni le provano davvero tutte per riavvicinare, invano, la Givova. Finisce 88-78.

TOP SCORER

TRENTO – Niang 18, Lamb e Ford 17

SCAFATI – Cinciarini 26, Maxhuni 20, Pinkins 9

BERTRAM DERTHONA TORTONA-TRAPANI SHARK 91-101

Con Tortona che deve fare a meno di Candi per un improvviso problema a un piede, Weems e Vital aprono col 5-0, Robinson e Petrucelli rispondono ed è 5-5, solo che Brown continua a spingere e in un amen è 7-13 Trapani. Gli Shark non sentono ragioni e volano fin sull’11-19. Ci provano Denegri e Biligha ad accorciare per i piemontesi e dopo 10′ è 17-23. Proprio lui e Baldasso, la connection ex Milano, creano il -1 (25-26) in neanche due minuti. Brown risponde con la tripla da distanza siderale, il che riesce a dare più fluidità all’attacco siciliano. Stavolta Tortona è più viva, e a ogni tentativo di assolo trapanese arriva il rientro bianconero. Che, poi, diventa sorpasso con la tripla di Weems e i punti di Kuhse e Vital. Alibegovic manda tutti all’intervallo sul 54-51 dopo un quarto della Bertram da 37 punti.

Si riparte con la tripla di Petrucelli della parità, ma è ancora fuoco per Tortona con Kamagate che spinge per il 61-56. Rispondono Alibegovic e Rossato che pareggiano, e poi dal 63-63 Trapani rimette il piede sull’acceleratore con un Notae indiavolato fino al 67-75. Anche Yeboah si fa sentire, poi il terzo quarto lo chiude ancora Notae di tabella: 70-80 a 10′ dal termine. Tortona non cede mai un passo, tant’è che a 5′ dalla fine è ancora 78-85 con tanto Vital che insieme a Denegri che creano diverse iniziative, e anzi prima del 78-85 c’è il parziale di 8-0 che vale il 78-81 chiuso da Petrucelli. Tortona resta comunque a uno o anche due possessi di distanza, Baldasso prova a inventarsene ogni volta una in più, ma con Notae e Yeboah in spolvero gli Shark riescono a chiudere la questione sul 91-101.

TOP SCORER

TORTONA – Vital 18, Baldasso 17, Weems 13

TRAPANI – Notae 20, Petrucelli 17, Galloway e Yeboah 12