Anadolu Efes-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Trasferta sul Bosforo per l’Olimpia Milano in Eurolega! Oggi giovedì 23 gennaio alle 18:30 ora italiana i meneghini affrontano i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul nella ventitreesima giornata della regular season 2024-2025.

I campioni d’Italia provano a rialzare prontamente la testa dopo la pesante sconfitta maturata la settimana scorsa al Forum di Assago contro il Partizan Belgrado (70-90), seguita dal ko contro l’Umana Reyer Venezia in Serie A (85-72). 12-10 è il record della squadra biancorossa al pari di Real Madrid e Bayern Monaco per la nona posizione, con coach Ettore Messina che dovrà fare i conti con l’assenza di Nikola Mirotic e le condizioni non perfette di Zach LeDay e Leandro Bolmaro.

L’Anadolu Efes Istanbul, guidato in panchina dal coach ex Virtus Bologna Luca Banchi, è reduce da due battute d’arresto consecutive contro Barcellona ed ASVEL Villeurbanne. La compagine turca si trova attualmente in quattordicesima piazza con uno score di 10-12 maturato fin qui, con l’allenatore toscano che si affiderà alle fiammate di Shane Larkin e alla vena realizzativa dell’americano di passaporto italiano Darius Thompson.

Palla a due che verrà alzata al Basketball Development Center di Istanbul (Turchia) alle 18:30 ora italiana, quando nella città in riva al Bosforo saranno le 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming affidata a SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta Live testuale per aggiornarvi costantemente su questo grande match di Eurolega!

CALENDAIO EUROLEGA BASKET 2025 OGGI

Giovedì 23 gennaio

Ore 18:30 Anadolu Efes Istanbul-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA ANADOLU EFES-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport