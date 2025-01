Basket, l’Olimpia Milano ospita l’Alba Berlino di Procida e Spagnolo in Eurolega per rimanere nella zona nobile della classifica

Settimana del doppio turno settimanale per l’Olimpia Milano in Eurolega, con i meneghini che domani sera all’Unipol Forum di Assago – palla a due alle ore 02:30 – sfidano i tedeschi dell’Alba Berlino nella ventunesima giornata della regular season 2024-2025, prima di ospitare giovedì sera sempre tra le mura amiche il Partizan Belgrado.

L’EA7 Emporio Armani prova a dare continuità ai successi esterni rispettivamente contro ASVEL Villeurbanne (66-75) e Maccabi Tel Aviv (74-107), con la squadra milanese che ha risalito parzialmente la classifica fino al nono posto con un record di 11-9 quindi in piena lotta per accedere alla post-season. In entrambe le occasioni a trascinare i campioni d’Italia ci ha pensato Nikola Mirotic, con il montenegrino di passaporto spagnolo che viaggia a 18.3 punti e 6.7 rimbalzi di media. L’ex Barcellona sarà chiamato a fare gli straordinari anche sotto il ferro complice l’assenza di Josh Nebo per diversi mesi causa infortunio per dare il cambio a Freddie Gillespie, con Zach LeDay che si fa sempre trovare pronto a dare man forte (17 punti per l’americano contro il Maccabi). Coach Ettore Messina ha ritrovato anche i punti pesanti di Shavon Shields – 17 punti contro il Maccabi e 10.3 punti di media, con la cabina di regia affidata ad un Nico Mannion che sta ritrovando la condizione migliore.

L’Alba Berlino ha una situazione di classifica decisamente diversa, con i tedeschi relegati in ultima piazza con uno score di 3-17 finora. La squadra della Capitale teutonica proverà a confermare il successo ottenuto all’andata dopo un tempo supplementare (105-101) dove furono decisive le giocate del duo azzurro composto da Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, con il playmaker pugliese che ha sfiorato la doppia doppia con 20 punti e 9 assist mentre il comasco ex Fortitudo Bologna ritoccò il suo career-high in Eurolega con 29 punti. 10.4 punti e 4.2 assist di media sono le statistiche finora maturate dal giovane talento brindisino, mentre Procida finora ha 10.3 punti e 2.5 rimbalzi a partita, con entrambi i giocatori che non hanno visto il campo per diverso tempo causa infortuni. Da tenere sotto stretta osservazione anche un ex di turno come David McCormack, che dopo i primi mesi di questa stagione all’Olimpia Milano ha firmato proprio per l’Alba inserendosi fin da subito nelle rotazioni di coach Israel Gonzale con 11.9 punti e 6.4 rimbalzi.