Basket, l’Olimpia Milano ospita il Partizan in uno “spareggio” playoff

Torna in campo domani l’EA7 Emporio Armani Milano per il secondo match del doppio turno settimanale di Eurolega e all’Unipol Forum di Assago arriva il Partizan Belgrado. Entrambe le formazioni hanno vinto, e convinto, ieri sera e ora si sfideranno in un vero e proprio spareggio in chiave playoff.

La squadra di Ettore Messina, infatti, è attualmente settima, aspettando le partite di questa sera, con 12 successi e 9 ko. I serbi, invece, sono dodicesimi, con 10 vittorie e 11 sconfitte. Mirotic e compagni, dunque, puntano a confermarsi sul parquet amico per continuare la corsa verso la zona playoff, forti anche del +7 ottenuto all’andata a Belgrado. Vincendo, dunque, l’Olimpia staccherebbe nettamente il Partizan, mettendo in tasca anche il vantaggio nel doppio confronto.

Discorso opposto per i serbi, obbligati a provare il colpaccio al Forum per non vedere la zona play-in allontanarsi troppo e, inoltre, provare a riportare dalla loro parte la sfida diretta in caso di arrivo a pari punti. Il Partizan Belgrado è in un buon periodo di forma, con tre successi negli ultimi 4 match e la squadra di Obradovic va contenuta in difesa, perché quando segna più di 90 punti vince.

L’Olimpia ha il miglior attacco di Eurolega, con 87,7 punti segnati a partita, contro gli 83,1 dei serbi, undicesimi. Le due squadre si equivalgono a rimbalzo e come assist, mentre il Partizan è molto presente per quel che riguarda le stoppate, con Milano più forte dalla lunetta e oltre l’arco, mentre i serbi sono un po’ meglio nel tiro da 2 punti. Tra gli ospiti, infine, attenzione a Carlik Jones, Tyrique Jones, Sterling Brown e l’ex Virtus Bologna Iffe Lundberg.