Basket, la Virtus Bologna torna subito in campo in Eurolega contro il Bayern Monaco

Non c’è nemmeno il tempo di poter mettere alle spalle la sconfitta contro lo Zalgiris Kaunas di ieri sera che la Virtus Bologna si è già rimessa in viaggio. Non verso l’Italia per il prossimo turno di campionato, ma per una nuova partita di Eurolega contro il Bayern Monaco, in una sfida che ha un po’ di punti di contatto con quella di mercoledì.

I tedeschi vengono da un successo in volato contro il Monaco, ma prima hanno attraversato un momento difficile tra fine dicembre e inizio gennaio con tre ko in fila tra Panathinaikos, Real Madrid e soprattutto con l’Olympiakos, un 112-69 in cui non ha funzionato assolutamente niente. Reazione subito trovata con i transalpini grazie ad uno spaziale 20/33 dalla linea da tre punti.

Non è bastato per la Virtus il ritorno di Shengelia, che comunque nella prima partita dopo un mese fuori per l’ulcera che lo ha colpito a metà dicembre ha sfornato una prestazione da 12 punti e che potrà solo migliorare dopo aver messo un po’ di benzina nelle gambe. Nulla da fare per Will Clyburn, che resterà fuori almeno altri due mesi, mentre c’è una flebile speranza per rivedere Ante Zizic.

Ma bisognerà vincerla dal punto di vista difensivo per arginare uno dei migliori attacchi del torneo, da 86 punti di media, e con un Carsen Edwards da quasi 20 ad allacciata di scarpe affiancato da un ottimo Devin Booker. L’obiettivo è sempre quello di diventare la mina vagante, e non sarà un ko in Lituania a spegnere le velleità delle Vu Nere.