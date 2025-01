Basket, la Virtus Bologna apre il 2025 in Eurolega con il Panathinaikos ancora senza Shengelia

Le due vittorie consecutive nel finale di 2024, tre negli ultimi venti giorni hanno ridato un po’ di vita alla stagione in Eurolega della Virtus Segafredo Bologna. Le indicazioni di Dusko Ivanovic stanno iniziando a entrare nel cervello di Cordinier e compagni; forse è un po’ tardi per provare a rientrare nel discorso play in, lontano quattro successi, ma almeno le V nere possono diventare una variabile impazzita di questa seconda parte di stagione, e proveranno a confermarsi come tale anche contro il Panathinaikos, i campioni in carica.

L’andata fu una delle innumerevoli sconfitte in volata di Bologna nel massimo torneo continentale, con la tripla di Jerian Grant che a un minuto dalla fine ha sparigliato le carte. Il Pana rimane una delle squadre più complete dell’Eurolega, con la facilità di segnare di Kendrick Nunn, miglior realizzatore della competizione grazie alle sue oltre tre triple messe a segno a partita, come fattore principale assieme alla sapienza e al killer istinct di Kostas Sloukas. Ma i greci non potranno contare su Mathias Lessort, che si è rotto il perone nel match con il Baskonia e che ha dunque visto la sua stagione finire anzitempo.

Uno dei punti cardini della sfida per la Virtus sarà la difesa. All’Oaka Arena il rendimento in attacco della squadra di Ergin Ataman si trasforma, segnando oltre 94 punti di media e raccogliendo tre vittorie in fila che hanno rilanciato le loro ambizioni di classifica, stazionando ora al quarto posto. Da questo punto di vista dovrà arrivare un bel giro di vite da parte di Bologna, che sarà però ancora senza Toko Shengelia, ancora ai box dopo l’ulcera che lo ha costretto prima della fine dell’anno ad andare in ospedale.

Una delle partite più difficili possibili per la Virtus Bologna, che vuole tornare a dare fastidio. Per il roster di Dusko Ivanovic può essere la prova della verità, del meritarsi di poter stare a questi livelli. Senza guardare la classifica o la possibilità di scalare una montagna davvero bella alta. Ma le cose possono sempre cambiare…