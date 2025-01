Basket, la Virtus Bologna accoglie un Monaco in difficoltà in Eurolega

Anche se si staziona ancora nella parte bassa della classifica, la Virtus Bologna si sta dimostrando lo stesso come una variabile impazzita in questo determinato scorcio di Eurolega. Quattro vittorie nelle ultime sei partite, cinque nelle ultime otto che hanno riportato un po’ di serenità tra la Vu Nere nel periodo coincidente con l’arrivo di Dusko Ivanovic. E di conseguenza, le cose si stanno aggiustando anche in campionato; si torna in Europa, dopo il successo in casa del Bayern Monaco si torna fra le mura amiche con il Monaco.

All’andata fu una vera e propria disfatta, con la squadra del Principato che stravinse il confronto grazie a una percentuale del 50% da tre punti (12/24). Ma da allora il Monaco ha cambiato guida tecnica: saltato Saša Obradovic, sulla panchina si è seduta la leggenda del basket greco ed europeo Vasilis Spanoulis, che dopo una buona partenza nel torneo viene da tre sconfitte in fila con Barcellona, Bayern Monaco e Stella Rossa.

Parlare di crisi forse è esagerato per i biancorossi, che hanno un roster con parecchio talento soprattutto sugli esterni, tanto da avere quasi il 37% da tre punti: Mike James, Jordan Loyd ed Elie Okobo sono i leader della squadra e nelle ultime settimane hanno trovato manforte anche nel ritorno di Nick Calathes. Forse manca qualcosa in pitturato, con Papagiannis, Motiejunas e l’ex di turno Jaiteh a fare pentole e coperchi.

Bologna ha dalla sua il ritorno a pienissimo regime di Toko Shengelia, apparso già ai suoi livelli nei match con Bayern Monaco e Cremona in A, mentre torna a disposizione Akele dopo la nascita del secondogenito. Probabile assente Zizic, mentre per rivedere Will Clyburn ci vorrà ancora un po’ di tempo. Nonostante tutto, Bologna vuole continuare a disseminare scherzetti a destra e manca, per scompigliare le carte nell’alta classifica di Eurolega. In questo caso, l’obiettivo è ufficializzare la crisi della squadra del Principato.