Basket, Tortona piega la resistenza di Peristeri nei play-in della Champions League e passa il turno

La Bertram Tortona soffre nel finale ma vince anche la gara di ritorno dei play-in della Basketball Champions League ed accede alla fase ad eliminazione diretta! Dopo aver rispettato il fattore campo una settimana fa i piemontesi battono a domicilio i greci del Peristeri per 65-73, reagendo al sorpasso dei padroni di casa nei minuti finali e mantenendo i nervi saldi nei momenti di difficoltà. Christian Vital trascina i suoi con 17 punti al pari di Tommy Kuhse che chiude con 16 punti, mentre per gli ellenici il miglior realizzatore è Jarell Eddie con 19 punti.

Avvio perfetto della Bertram (3-8), con Christian Vital ed Ismael Kamagate che danno il vantaggio in doppia cifra a metà primo quarto (4-16). Peristeri cerca invano di risalire la china ed impensierire i piemontesi, ma la squadra di Walter De Raffaele innesta subito le marce alte senza concedere nulla in difesa: vanno a referto anche i due azzurri Davide Denegri e Luca Severini che chiudono il primo quarto sul punteggio di 5-22 in favore di Tortona.

Stavrakopoulos e Jankovic piazzano un break di 5-0 per dare una scossa ai padroni di casa (10-22), con Walter De Raffaele che chiama immediatamente time-out. Papas e Jankovic riportano il Peristeri sotto la doppia cifra di svantaggio (14-22), con Kuhse che interrompe l’emorragia da tre punti (14-25). Justin Gorham inchioda la schiacciata del +12 (17-29), con Christian Vital che chiude il 2+1 per tenere un margine di sicurezza all’intervallo lungo: si va così negli spogliatoi sul 23-35.

Nella ripresa Tortona ristabilisce il +15 grazie a Kuhse (23-38), con Jarell Eddie perfetto dall’arco per gli ellenici (30-38). 2/2 di Strautins a cronometro fermo e +12 (34-44), ma George Papas si mette in proprio ed accorcia per i padroni di casa a -7 (37-44). Peristeri non molla e continua a colmare il gap, ritrovandosi alla terza sirena sotto di sole cinque lunghezze dopo il piazzato di Poulianitis ed i liberi di Jarell Eddie (41-46).

Leonardo Candi brucia la retina per la tripla che dà ossigeno a Tortona (41-49), con Kyle Weems che in lunetta riporta gli ospiti a +10 (41-51). I greci non ci stanno e continuano a mettere pressione a Tortona con Coffiey ed ancora Eddie (47-51), con il numero 31 scatenato che spara la bomba del -1 (50-51). Carberry in fade away pareggia i conti (52-52), con Kamagate che riporta la Bertram avanti (52-54). Due canestri pesanti di Eddie danno il vantaggio a Peristeri (60-59), ma Vital da tre e la schiacciata di Strautins ribaltano per Tortona a meno di tre minuti dalla sirena finale (60-64). Jankovic prova a tenere in vita Peristeri (61-65), ma la Bertram non si scompone e trova i punti decisivi con Strautins e Kuhse per il 65-73 con cui vince la gara di ritorno e passa alla fase ad eliminazione diretta della Basketball Champions League!