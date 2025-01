Basket, Venezia batte l’Hapoel Gerusalemme in EuroCup e vede i playoff

Si è appena conclusa al Taliercio la sfida valevole per la sedicesima giornata della stagione regolare di EuroCup di basket e in campo sono scese la Reyer Venezia e l’Hapoel Gerusalemme. Una sfida fondamentale, se non decisiva, per i veneti nella loro caccia a un posto nella seconda fase del torneo. Venezia, infatti, arrivava all’appuntamento da settima, con 8 vittorie e 7 ko, mentre gli israeliani erano terzi, ma con una sola vittoria in più. E con sei squadre che accedono alla seconda fase quella di oggi era una partita da non perdere. Ecco come è andata.

Buona partenza di Venezia, che con Parks ed Ennis provano un primo allungo, dopo pochi minuti. Resta avanti la squadra di casa, che però non trova la forza di scappare via e nell’ultimo minuto del primo quarto un contro parziale dell’Hapoel firma il pareggio e le due squadre chiudono i primi 10 minuti sul 17-17.

Parziale che continua a inizio secondo quarto, fissandosi sullo 0-11 che fa scappare via gli ospiti. È Alessandro Lever a rilanciare i padroni di casa. E match che resta in grande equilibrio, anche se ora è nuovamente Venezia a provare a fare la parte della lepre. Ma, ancora una volta, come nel primo quarto è la squadra israeliana a chiudere meglio il quarto e si va al riposo lungo con Gerusalemme che richiude quasi il gap e Venezia va al riposo avanti 38-37.

Resta avanti la squadra di Neven Spahija anche nel terzo quarto, ma il match resta in equilibrio e i padroni di casa non superano mai i 5 punti di vantaggio. Anzi, a metà quarto è l’Hapoel ha rimettere momentaneamente la testa avanti, in un botta e risposta che alla fine si conclude con la tripla di Juan Fernandez che chiude il terzo quarto con la Reyer avanti 61-58.

Due canestri di Rodney McGruder valgono il +6 dopo due minuti dell’ultimo quarto. Ancora una volta, però, non crolla la squadra ospite che con un contro parziale ritorna in vantaggio. Si lotta punto a punto. A 1’26” dalla fine dalla lunetta torna avanti l’Hapoel, risponde dalla lunetta Wiltjer a 1’ dalla sirena. L’ultimo possesso è israeliano, ma arriva la stoppata decisiva di Kabengele e Venezia vince 76-75.