Basket, i migliori italiani della 14a giornata di Serie A. Bruno Mascolo trascina Treviso, sugli scudi le coppie Belinelli-Pajola e Tonut-Mannion

La Serie A di basket ha completato nel weekend trascorso la quattordicesima giornata della regular season 2024-2025, con un solo turno rimasto per chiudere il girone di andata. Anche in questo fine settimana i giocatori italiani si sono contraddistinti per le loro prestazioni spesso decisive: andiamo a presentarli insieme.

19 punti e 8 rimbalzi per Bruno Mascolo nel successo interno della Nutribullet Treviso sulla Germani Brescia, con Amedeo Della Valle che piazza 25 punti ma non bastano alla Leonessa ad evitare il ko. 10 punti per Leonardo Toté nell’affermazione casalinga di Napoli sulla Bertram Tortona, con 16 punti di Tommaso Baldasso tra le fila dei piemontesi. Davide Alviti dà il suo contributo alla vittoria dell’Openjobmetis Varese contro la Dinamo Sassari mettendo a referto 16 punti, con 11 punti di Giovanni Veronesi per il Banco di Sardegna.

Stefano Tonut e Nico Mannion trascinano l’Olimpia Milano al PalaCarrara contro l’Estra Pistoia rispettivamente con 15 e 13 punti, ben coadiuvati da Diego Flaccadori con 11 punti – un solo punto per Gianluca Della Rosa tra i toscani. 10 punti e 14 rimbalzi di Jeff Brooks e 10 punti di Francesco Candussi per Trieste che vince all’overtime contro la Givova Scafati, con Andrea Cinciarini che accarezza la tripla doppia per i campani (13 punti, 7 rimbalzi e 9 assist). 9 punti di Davide Moretti per l’Umana Reyer Venezia che piega la resistenza di Trapani, con 4 punti di John Petrucelli per i neo-promossi siciliani.

8 punti di Federico Poser nell’importante blitz esterno della Vanoli Cremona contro la Dolomiti Energia Trentino, con 7 punti di Federico Zampini – 12 punti e 10 rimbalzi per Andrea Pecchia ex di turno che non bastano all’Aquila. Marco Belinelli ed Alessandro Pajola contribuiscono al successo della Virtus Bologna nel derby emiliano contro l’Unahotels Reggio Emilia con 19 e 10 punti (anche 8 assist per il playmaker marchigiano), con 9 punti di Daniel Hackett e 8 di ‘Momo’ Diouf – 10 punti per Lorenzo Uglietti miglior realizzatore italiano tra i reggiani.